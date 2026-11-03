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Приватбанк вшосте виставив на продаж один із найбільших футбольних стадіонів України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Приватбанк вшосте виставив на продаж один із найбільших футбольних стадіонів України
«Дніпро-Арена» – футбольна арена європейського класу на 31 003 глядачі
фото: privatbank.ua

Початкова вартість об’єктів становить 90,96 млн грн

Приватбанк повторно виставив на аукціон стадіон «Дніпро-Арена» та тренувальну базу у Дніпрі. Початкова вартість об’єктів становить 90,96 млн грн, що на 20,30 млн грн менше порівняно з попередніми торгами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву банку.

«Дата аукціону: 9 листопада 2026 року, взяти участь в аукціоні та стежити за перебігом торгів можна на сайті «Прозорро.Продажі». Гарантійний внесок для участі: 5% від стартової ціни продажу майна (4 548 195 грн)», – йдеться у повідомленні.

27 жовтня 2026 року попередній відкритий аукціон з продажу цих об'єктів не відбувся, тож банк знову виставив їх повторно за зниженою ціною.

«Важливо, що потенційні покупці мають не перебувати під санкціями, не бути пов'язаними з юрисдикціями неприйнятно високого ризику, не мати корупційних правопорушень, не бути причетними до фінансування тероризму та відмивання коштів, не бути зареєстрованими в офшорних зонах з непрозорою структурою власності, не бути приналежними до олігархів та минулих керівників або власників банку», – наголосив банк.

«Дніпро-Арена» – це один із найбільших футбольних стадіонів України, розрахований на 31 000 глядачів. Стадіон реконструювали та відкрили у 2008 році. До комплексу входять футбольне поле 105×68 м із системами підігріву та автоматичного поливу, роздягальні, тренажерна зала, тренерські кімнати, приміщення для медіа та суддів, VIP-ложа на 296 місць і ресторан на 550 місць. На території також облаштовані паркомісця для 19 автобусів та 326 автомобілів.

Разом зі стадіоном банк продає учбово-тренувальну базу в лісопарковій зоні житлового масиву Придніпровськ. Її побудували у 1971 році та реконструювали у 2010-му. Комплекс включає три футбольні поля зі штучним і чотири з натуральним покриттям, критий футбольний майданчик зі штучним покриттям та трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси. На базі також працюють медико-відновлювальний центр, конференц-зала, приміщення для тренерського складу, басейн, тренажерна зала, сауна та душові.

За даними forbes, Приватбанк виставляє актив на продаж уже вшосте. Попередній аукціон, який був запланований на 27 жовтня, не відбувся через відсутність заявок.

Теги: Приватбанк стадіон аукціон

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