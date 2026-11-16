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Генштаб повідомив про ситуацію у Костянтинівці, яку Путін кілька разів «взяв під контроль»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генштаб повідомив про ситуацію у Костянтинівці, яку Путін кілька разів «взяв під контроль»
Кремль заявляв про нібито встановлений контроль над Костянтинівкою, що суперечить повідомленням України
фото: Генштаб (ілюстративне)

У Костянтинівці обороняється 36-та окрема бригада морської піхоти

Найважчі бої цього тижня на фронті точилися в районі Костянтинівки Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

«На захід від міста стримують противника воїни 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Холодноярська піхота стоїть на своїх позиціях і не дає російським окупантам просуватися в бік Дружківки та Краматорська. У самій Костянтинівці стійко обороняється 36-та окрема бригада морської піхоти: морпіхи знищують живу силу противника, яка намагається просочуватися в місто», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Путін запропонував провести гуманітарну операцію в Костянтинівці. 12 листопада російський президент заявив про готовність організувати місію за прикладом Олешок. За його словами, для розмінування території поблизу міста знадобиться п'ять діб. Водночас Кремль заявляв про нібито встановлений контроль над Костянтинівкою, що суперечить повідомленням української сторони. 

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається використати гуманітарну ініціативу щодо цивільного населення Костянтинівки на Донеччині для встановлення контролю над містом. За словами глави держави, Кремль прагне домогтися відходу українських військ, оскільки російська армія вже тривалий час не може захопити населений пункт силою.

Також у липні Володимир Путін під час наради з російськими військовими заявив про нібито встановлення контролю над Костянтинівкою. За його словами, захоплення міста мало б відкрити російським військам шлях до Слов'янська та Краматорська.

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Теги: Костянтинівка Донеччина Генштаб війна

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