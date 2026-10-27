Російський дрон атакував пожежну машину в Краматорську

Рятувальники саме ліквідовували наслідки попереднього обстрілу, коли ворог завдав нового удару

Російські окупанти атакували пожежну машину в Краматорську Донецької області, коли рятувальники ліквідовували наслідки попередніх обстрілів. Ворожий безпілотник влучив у пожежну автоцистерну під час гасіння пожежі в приватному секторі. На щастя, працівники ДСНС не постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією надзвичайників, унаслідок російських ударів у Краматорську виникли пожежі в дев'ятиповерховому житловому будинку та приватних оселях.

У приватному секторі, де спалахнули пожежі, також перебували домашні тварини. Під час ліквідації одного з осередків займання російський безпілотник завдав повторного удару та поцілив у пожежну автоцистерну. Попри влучання, особовий склад ДСНС не постраждав.

Крім того, російські війська атакували Слов'янськ. У місті загорілися житлові будинки, складські та господарські споруди, а також вантажний автомобіль.

Рятувальникам вдалося локалізувати всі осередки пожеж у Краматорську та Слов'янську. Водночас через складну безпекову ситуацію ліквідацію пожеж на всіх локаціях довелося призупинити.

Нагадаємо, протягом 26 жовтня російські війська вбили трьох мирних жителів Донецької області. Ще 22 людини зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів.