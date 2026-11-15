Аналітики пояснили, чому РФ обрала для гуманітарної місії саме Костянтинівку

РФ наполягає на проведенні наступної гуманітарної місії в Костянтинівці, щоб використати її для посилення позицій і підготовки нового наступу на місто та Добропілля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

«Тимчасове локальне припинення вогню в Костянтинівці, якого вимагає Кремль, ймовірно, сприятиме підкріпленню Росією південного флангу «поясу фортець» – що дозволить російським військам створити умови для поновлення спроб захоплення Костянтинівки та Добропілля», – наголосили аналітики.

За оцінкою аналітиків ISW, Росія намагається переконати США, що її версія ситуації на фронті відповідає дійсності. Водночас локальне перемир’я в Костянтинівці та поблизу міста російські війська можуть використати для накопичення сил і ресурсів перед подальшими бойовими діями.

«Російські війська зазнають труднощів із закріпленням прорваних позицій у Костянтинівці та захопленням міста, попри офіційні заяви Росії про те, що російські війська контролюють місто з липня 2026 року. Російські війська також не змогли захопити Добропілля, попри заяви міністерства оборони Росії про те, що російські війська оточили, а потім захопили це місто. Російське військове командування, ймовірно, має намір використати локальне припинення вогню в ширшому районі Костянтинівки для зміцнення своїх позицій у цьому районі, а потім активізувати спроби захопити «пояс фортець» з півдня та південного заходу», – йдеться у звіті.