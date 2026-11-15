Аналітики пояснили, чому РФ обрала для гуманітарної місії саме Костянтинівку
За оцінкою аналітиків ISW, РФ намагається переконати США, що її версія ситуації на фронті відповідає дійсності
РФ наполягає на проведенні наступної гуманітарної місії в Костянтинівці, щоб використати її для посилення позицій і підготовки нового наступу на місто та Добропілля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
«Тимчасове локальне припинення вогню в Костянтинівці, якого вимагає Кремль, ймовірно, сприятиме підкріпленню Росією південного флангу «поясу фортець» – що дозволить російським військам створити умови для поновлення спроб захоплення Костянтинівки та Добропілля», – наголосили аналітики.
За оцінкою аналітиків ISW, Росія намагається переконати США, що її версія ситуації на фронті відповідає дійсності. Водночас локальне перемир’я в Костянтинівці та поблизу міста російські війська можуть використати для накопичення сил і ресурсів перед подальшими бойовими діями.
«Російські війська зазнають труднощів із закріпленням прорваних позицій у Костянтинівці та захопленням міста, попри офіційні заяви Росії про те, що російські війська контролюють місто з липня 2026 року. Російські війська також не змогли захопити Добропілля, попри заяви міністерства оборони Росії про те, що російські війська оточили, а потім захопили це місто. Російське військове командування, ймовірно, має намір використати локальне припинення вогню в ширшому районі Костянтинівки для зміцнення своїх позицій у цьому районі, а потім активізувати спроби захопити «пояс фортець» з півдня та південного заходу», – йдеться у звіті.
Нагадаємо, Росія наполягає, щоб гуманітарна місія у Костянтинівці на Донеччині відбулася під керівництвом омбудсменів обох країн та під моніторингом засобів масової інформації. Кремль пропонує дати можливість 400-500 цивільним залишити місто. Людям нібито дозволять самостійно обрати напрямок евакуації – у бік України або Росії.
До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається використати гуманітарну ініціативу щодо цивільного населення Костянтинівки на Донеччині для встановлення контролю над містом. За словами глави держави, Кремль прагне домогтися відходу українських військ, оскільки російська армія вже тривалий час не може захопити населений пункт силою.
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