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Уряд відновив бюджетні виплати після кризи: кому перераховано перші мільярди

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Уряд відновив бюджетні виплати після кризи: кому перераховано перші мільярди
Уряд розблокував бюджетні виплати, але громади досі чекають на частину коштів
фото: glavcom.ua

Попри відновлення фінансування, казначейство досі блокує платежі Львова на понад 1,86 млрд грн

В Україні після різкого скорочення бюджетних виплат на початку жовтня відновилося фінансування місцевих громад і будівельних робіт. За тиждень обсяг платежів із місцевих бюджетів зріс більш ніж удвічі. Водночас окремі міста досі стикаються із затримками коштів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Наші гроші», яке проаналізувало дані державної системи Spending.gov.ua.

За даними журналістів, протягом 12–18 жовтня через казначейство було проведено платежі місцевих бюджетів на 21,23 млрд грн. Для порівняння, попереднього тижня, 5–11 жовтня, цей показник становив лише 9,23 млрд грн.

Це означає, що частка місцевих бюджетів у загальному обсязі виплат зросла з 10% до 20%, фактично повернувшись до вересневих показників. Загальна сума казначейських платежів за тиждень становила 103,52 млрд грн.

На початку жовтня уряд обмежував проведення платежів через нестачу бюджетних коштів. Тоді Асоціація міст України заявляла, що громади зіткнулися з труднощами у фінансуванні облаштування укриттів, підготовки до опалювального сезону та інших важливих робіт.

Попри відновлення виплат, проблеми з фінансуванням залишаються. Зокрема, міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що станом на 19 жовтня Казначейство не провело платежів міста на понад 1,86 млрд грн. Із цієї суми 158 млн грн призначені для забезпечення роботи громадського транспорту, а ще 18 млн грн – для виплати заробітної плати двірникам.

Згодом Садовий повідомив, що Державна казначейська служба почала проводити раніше заблоковані платежі Львова. За його словами, вдалося здійснити приблизно 20% критично важливих платежів, на які очікувало місто. «Казначейство проводить оплати, подані станом до 21 вересня. Усе, що було подано пізніше, поки залишається без руху», – зазначив мер. 

Журналісти також з'ясували, що у середині вересня уряд обмежував капітальні видатки державного бюджету. Зокрема, було призупинено оплату будівельних робіт із захисту енергетичних об'єктів. Однак на початку жовтня фінансування таких робіт відновилося.

Одним із найбільших отримувачів бюджетних коштів стала компанія «ГК «Автострада», яка працює у сфері дорожнього будівництва. За даними Spending.gov.ua, протягом 12–18 жовтня підприємству було перераховано 1,31 млрд грн.

Серед інших великих отримувачів бюджетних коштів за цей період – Пенсійний фонд України, якому перерахували 49,48 млрд грн, Міністерство фінансів – 12,98 млрд грн, «ПриватБанк» – 2,7 млрд грн та КП «Київтеплоенерго» – 1,03 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Асоціація міст України заявила, що з 9 вересня 2026 року громади не можуть проводити частину платежів навіть за наявності коштів на рахунках та відповідності видатків вимогам постанови Кабміну №590. Йдеться, зокрема, про розрахунки з постачальниками енергоресурсів, палива, ремонтними бригадами та підприємствами з вивезення сміття, а також про оплату робіт і обладнання для медичних, освітніх і соціальних закладів та підготовку до опалювального сезону

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Теги: Пенсійний фонд Приватбанк фінансування Андрій Садовий бюджет гроші зарплата Кабмін уряд

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