Прийде потепління: прогноз погоди в Україні на 17 грудня

В Україну прийде потепління, але подекуди ожеледиця

У західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман

У четвер, 17 грудня, в Україні буде хмарна, але суха погода, у деяких областях туман та ожеледиця на дорогах.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

На заході України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, вдень -1...+4 градуси.

У Карпатах без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

На півночі України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, удень +2...-3 градуси.

У центрі України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, удень +2...-3 градуси.

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На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 3-5 м/с. Температура вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півдні України хмарно, без опадів, вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень -2...+3 градуси.

У Києві 17 грудня також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 1° тепла.