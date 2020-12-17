Прийде потепління: прогноз погоди в Україні на 17 грудня
У західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман
Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
На заході України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, вдень -1...+4 градуси.
У Карпатах без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.
На півночі України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, удень +2...-3 градуси.
У центрі України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, удень +2...-3 градуси.
На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 3-5 м/с. Температура вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.
На півдні України хмарно, без опадів, вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень -2...+3 градуси.
У Києві 17 грудня також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 1° тепла.