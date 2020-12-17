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    Суспільство

    Прийде потепління: прогноз погоди в Україні на 17 грудня

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    В Україну прийде потепління, але подекуди ожеледиця - Прийде потепління: прогноз погоди в Україні на 17 грудня
    В Україну прийде потепління, але подекуди ожеледиця

    У західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман

    У четвер, 17 грудня, в Україні буде хмарна, але суха погода, у деяких областях туман та ожеледиця на дорогах.

    Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

    На заході України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, вдень -1...+4 градуси.

    У Карпатах без опадів, температура вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

    На півночі України хмарно, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, удень +2...-3 градуси.

    У центрі України хмарно, без опадів, вночі і вранці місцями туман, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, удень +2...-3 градуси.

    ukraine_187
    ukraine_187

    На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер західний, 3-5 м/с. Температура вночі 0...-5 градусів, удень +2...-3 градуси.

    На півдні України хмарно, без опадів, вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень -2...+3 градуси.

    У Києві 17 грудня також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 1° тепла. 

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер
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