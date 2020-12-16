Негода в Україні: без світла залишаються 120 населених пунктів

Система захисту ліній електропередач спрацювала через налипання мокрого снігу та пориви вітру

В Україні через негоду без світла залишаються 120 населених пунктів в Чернігівській області. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Населені пункти знеструмлені в результаті ускладнення погодних умов. Через налипання мокрого снігу та пориви вітру спрацювала система захисту ліній електропередач, у зв'язку з цим населені пункти були знеструмлені.

«До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго», – повідомили в ДСНС.

Внаслідок негоди з 14 на 15 грудня опинилися без світла 234 населених пункти в Чернігівській, Сумській та Київській областях.

16 грудня Україну накриє мряка та туман, мокрий сніг та дощ очікується у східних областях України. У решті регіонів небо буде вкрите хмарами. Туман очікується і у Києві, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки жовтий).

10 грудня на більшій частині України пройшов крижаний дощ, внаслідок цього дороги та вулиці перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.