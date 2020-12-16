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    Рятувальники попереджають киян про небезпеку на дорогах

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    Вранці видимість на столичних дорогах дуже низька - Рятувальники попереджають киян про небезпеку на дорогах
    Вранці видимість на столичних дорогах дуже низька
    Фото з відкритих джерел

    Туман може призвести до ускладнення руху транспорту

    Сьогодні, 16 грудня, вранці у Києві та Київській області вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві, зважаючи на прогноз Укргідрометцентру.

    Рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

    «Будьте обережні, вирушаючи в дорогу! Зважайте на попередження синоптиків, плануючи свій маршрут!» - закликає ДСНС киян та мешканців столичної області.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

    Як прогнозує синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, у Києві 16 грудня опадів не передбачається. «На дорогах ожеледиця. Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень 0-2 градуси тепла», – повідомила вона.

    Антициклон Yadigar витіснив опади з України.

    Теги: прогноз погоди Київ ДСНС рятувальники транспорт негода
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