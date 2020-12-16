Рятувальники попереджають киян про небезпеку на дорогах

Вранці видимість на столичних дорогах дуже низька

Туман може призвести до ускладнення руху транспорту

Сьогодні, 16 грудня, вранці у Києві та Київській області вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві, зважаючи на прогноз Укргідрометцентру.

Рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

«Будьте обережні, вирушаючи в дорогу! Зважайте на попередження синоптиків, плануючи свій маршрут!» - закликає ДСНС киян та мешканців столичної області.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як прогнозує синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, у Києві 16 грудня опадів не передбачається. «На дорогах ожеледиця. Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень 0-2 градуси тепла», – повідомила вона.

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