Рятувальники попереджають киян про небезпеку на дорогах
Туман може призвести до ускладнення руху транспорту
Сьогодні, 16 грудня, вранці у Києві та Київській області вранці туман, видимість 200-500м (I рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Києві, зважаючи на прогноз Укргідрометцентру.
Рятувальники попереджають, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
«Будьте обережні, вирушаючи в дорогу! Зважайте на попередження синоптиків, плануючи свій маршрут!» - закликає ДСНС киян та мешканців столичної області.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як прогнозує синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, у Києві 16 грудня опадів не передбачається. «На дорогах ожеледиця. Температура повітря найближчої ночі 0-2 градуси морозу, завтра вдень 0-2 градуси тепла», – повідомила вона.
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