Луганщину засипало снігом (фото)

Поліція нагадує. що водії повинні їздити з увімкненим ближнім світлом фар протягом доби

Снігоприбиральна техніка ліквідує наслідків снігопаду ще з минулого вечора

Луганщину засипало снігом і поліція радить водіям бути особливо уважними та обережними, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар та дотримуватися безпечної швидкості руху. Про це йдеться на сторінці місцевої поліції у Facebook.

Зазначається, що снігоприбиральна техніка ліквідує наслідків снігопаду ще з минулого вечора та працювала протягом ночі.

«Рух транспорту вільний на усіх ділянках. Ускладнення руху вантажних чи легкових автомобілів відсутні», – йдеться у повідомленні.

Патрульні відділу безпеки дорожнього руху продовжують працювати в посиленому режимі та стежити за дорожньою обстановкою.

«За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру протягом доби у східних областях очікується ожеледиця, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий). Складні погодні умови можуть призвести до тимчасового порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», ─ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 грудня Україну накриє мряка та туман, мокрий сніг та дощ очікується у східних областях України. У решті регіонів небо буде вкрите хмарами. Туман очікується і у Києві, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки жовтий).

Через негоду в Україні без світла залишаються 120 населених пунктів.