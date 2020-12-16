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    Луганщину засипало снігом (фото)

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    Поліція нагадує. що водії повинні їздити з увімкненим ближнім світлом фар протягом доби - Луганщину засипало снігом (фото)
    Поліція нагадує. що водії повинні їздити з увімкненим ближнім світлом фар протягом доби

    Снігоприбиральна техніка ліквідує наслідків снігопаду ще з минулого вечора

    Луганщину засипало снігом і поліція радить водіям бути особливо уважними та обережними, рухатися з увімкненим ближнім світлом фар та дотримуватися безпечної швидкості руху. Про це йдеться на сторінці місцевої поліції у Facebook.

    Зазначається, що снігоприбиральна техніка ліквідує наслідків снігопаду ще з минулого вечора та працювала протягом ночі.

    «Рух транспорту вільний на усіх ділянках. Ускладнення руху вантажних чи легкових автомобілів відсутні», – йдеться у повідомленні.

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    Луганщину засипало снігом (фото)
    Луганщину засипало снігом (фото)

    Патрульні відділу безпеки дорожнього руху продовжують працювати в посиленому режимі та стежити за дорожньою обстановкою.

    «За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру протягом доби у східних областях очікується ожеледиця, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності жовтий). Складні погодні умови можуть призвести до тимчасового порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць», ─ йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 16 грудня Україну накриє мряка та туман, мокрий сніг та дощ очікується у східних областях України. У решті регіонів небо буде вкрите хмарами. Туман очікується і у Києві, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки жовтий).

    Через негоду в Україні без світла залишаються 120 населених пунктів.

    Теги: прогноз погоди Луганщина Facebook поліція снігопад
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