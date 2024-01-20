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Професор Гарварду назвав найбільш недооцінену постать в українській історії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Професор Гарварду назвав найбільш недооцінену постать в українській історії
Микола Костомаров є автором «Книги буття українського народу»
фото з відкритих джерел

«Ми знаємо про нього переважно завдяки Тарасові Шевченку»

Український історик, професор Гарварду Сергій Плохій вважає Миколу Костомарова найбільш недооціненною постаттю в історії України. Про це гарвардський професор розповів в інтерв’ю «Главкому».

Плохій нагадав, що Микола Костомаров – інтелектуальний автор першого українського модерного національного проєкту («Книга буття українського народу», фрагменти було вперше опубліковано в журналі «Голос Минувшего» 1918 року).

Науковець зазначив, що про Костомарова українці знають переважно завдяки Тарасові Шевченку. «Шевченко був дуже талановитим інтерпретатором та ретранслятором ідей Костомарова та Кирило-Мефодіївського братства. Мені здається, саме Костомаров є однією з найбільш недооцінених фігур в українській історії», – сказав Плохій.

Микола Костомаров – видатний український історик, етнограф, прозаїк, поет-романтик, мислитель, громадський діяч та етнопсихолог. Народився у 1817 році у слободі Юрасівка, на території сучасної Воронезької області Росії. Колись тут був Острогозький козацький слобідський полк, але після скасування козацького устрою на Слобожанщині ці землі відійшли до Воронезької губернії, і так стали Росією.

Костомаров був співзасновником та активним учасником слов'янофільсько-українського київського об'єднання «Кирило-Мефодіївське братство», написав його її програмний твір – «Книгу буття українського народу». У 1847 році за участь в українофільському братстві Костомарова арештовують та перевозять з Києва до Петербурга, де він і провів решту свого життя.

Нагадаємо, що раніше відомий історик та офіцер ЗСУ Олександр Алфьоров розповів в інтерв’ю «Главкому», яких українських діячів вважає найбільш недооціненими.

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Теги: історія Сергій Плохій

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