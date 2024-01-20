Професор Гарварду назвав найбільш недооцінену постать в українській історії

Микола Костомаров – видатний український історик, етнограф, прозаїк, поет-романтик, мислитель, громадський діяч та етнопсихолог. Народився у 1817 році у слободі Юрасівка, на території сучасної Воронезької області Росії. Колись тут був Острогозький козацький слобідський полк, але після скасування козацького устрою на Слобожанщині ці землі відійшли до Воронезької губернії, і так стали Росією.

Костомаров був співзасновником та активним учасником слов'янофільсько-українського київського об'єднання «Кирило-Мефодіївське братство», написав його її програмний твір – «Книгу буття українського народу». У 1847 році за участь в українофільському братстві Костомарова арештовують та перевозять з Києва до Петербурга, де він і провів решту свого життя.