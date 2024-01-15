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Австралія утилізує військові гелікоптери, які просила Україна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Австралія утилізує військові гелікоптери, які просила Україна
Україна зробила офіційний запит на MRH-90 19 грудня 2023 року, незважаючи на нібито задокументовані проблеми з їхньою безпекою
фото: Global Look Press

Українська громада Австралії у ці вихідні провела акції протесту у зв'язку із рішенням урядяу щодо гелікоптерів MRH-90 Taipan 

Міністерство оборони Австралії хоче відправити гелікоптери MRH-90 Taipan на утилізацію, незважаючи на запити України щодо їх передачі. Про це пише телеканал АВС. Процес розбирання авіатехніки уже розпочався.

Україна зробила офіційний запит на MRH-90 19 грудня 2023 року, незважаючи на нібито задокументовані проблеми з їхньою безпекою та експлуатацією, йдеться у повідомленні телеканалу. Експлуатацію вертольотів Taipan австралійськими збройними силами було припинено у вересні 2023 року, на 14 місяців раніше, ніж передбачалося. Причиною стала аварія одного з літальних апаратів влітку того ж року під час навчань. В результаті загинули четверо військовослужбовців.

При цьому спочатку планувалося використовувати ці гелікоптери до 2037 року, однак у них виявилася ціла «історія проблем», яка протягом багатьох років призводила до регулярних зупинок польотів. В даний час оборонне відомство має намір утилізувати гелікоптери і системи, що залишилися, «екологічно чистим і економічно ефективним способом».

Українська громада Австралії та представники дипломатичного корпусу висловили невдоволення таким рішенням. «Ми оцінюємо ризики по-іншому. У нас війна», –  сказав Антон Богданович, який брав участь в організації мітингу українських прихильників у Сіднеї в неділю.

Українці мітингували проти рішення уряду Австралії вивести з експлуатації та знищити 45 гелікоптерів Taipan
Українці мітингували проти рішення уряду Австралії вивести з експлуатації та знищити 45 гелікоптерів Taipan
фото: ABC

Богданович сказав, що «австралійський уряд чомусь хоче, щоб ми всі, платники податків, заплатили близько 2 мільярдів доларів, щоб демонтувати гелікоптери і забруднювати довкілля замість того, щоб допомогти другові в біді».

Співголова Австралійської федерації українських організацій Катерина Аргиру сказала: «Російська Федерація має повну перевагу в повітрі над Україною, і ці 45 гвинтокрилів Taipan можуть опинитися на українській лінії фронту, це дуже допоможе. Українці борються за свободу і демократію».

«Уряд Австралії, на жаль, не повідомив, чому ці вертольоти були виведені з експлуатації і чому вони закопані в землю», – додала вона. Посол України у Австралії Василь Мірошниченко при цьому припустив, що «можливість ще є» і Київ поки що «не отримав жодної відповіді».

Як зазначає видання, MRH-90 Taipan замінюють 40 гелікоптерами UH-60M Black Hawk, але наразі до Австралії прибула лише невелика кількість літаків американського виробництва. За словами уряду, Австралія залишається одним із «найбільших країн, що не входять до НАТО, що робить внесок у зусилля опору в Україні». З початку війни Австралія надала Україні 120 літаків Bushmaster, літаків із клиноподібним хвостом і артилерійських машин, серед інших військових поставок.

Нагадаємо, раніше уже стало відомо, що Австралія проводить приховану утилізацію 45 гелікоптерів NH90, які отримали місцеве позначення MRH90 Taipan та вважаються проблемними через складнощі з технічним обслуговуванням та безпекою польотів. Саме ці вертольоти планувала викупити Україна та вже подала відповідний запит, пише австралійський портал APDR.

Гелікоптери були прийняті на озброєння лише в 2000-х роках та коштують мінімум $20 млн (понад 751 млн грн) кожен на вторинному ринку. У статті йдеться, що остаточно списати «під ніж» техніку вирішили наприкінці вересня 2023 року, після інциденту на навчаннях Sky Sabre 2023, під час якого загинули чотири військовослужбовці. При цьому неофіційні результати розслідування показали, що причина аварії полягала не в технічному стані чи інших характеристиках вертольота.

Більше того – під час одного із інцидентів у березні 2023 року, причиною якого стала помилка пілота, цей гелікоптер зміг вдало приводнитись саме завдяки особливостям своєї конструкції, і жоден з членів екіпажу та десанту на борту не постраждав. Taipan має настільки міцну конструкцію з вуглецевого волокна, що австралійські спеціалісти буквально не можуть її розрізати. Тому ці гелікоптери просто розбирають, а зняті елементи конструкції просто закопують в землю.

Читайте також: Австралія направила Україні нову партію бронемашин Bushmaster
Теги: озброєння Австралія війна посол українці військові громада розслідування Україна гелікоптер історія

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