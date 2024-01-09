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Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото)
Японія може втратити аеропорт у місті Осака
фото із відкритих джерел

Японський міжнародний аеропорт Кансай – це інженерне чудо, що занурюється під воду

У Яонії витратили €17 млрд на спорудження аепорту на штучних островах, але він поступово тоне. Про це пише The Daily Express.

Міжнародний аеропорт Кансай обслуговує японське місто Осака, його побудували 1994 року в однойменній затоці на двох штучних островах. Його довго називали справжнім інженерним проривом, але але зараз аеропорт поступово йде на дно.

Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото) фото 1

Аеропорт повільно віддаляється від міської межі й вже затонув майже на 12 метрів, водночас авіакомпанія All Nippon Airways досі відводить йому важливу роль.

Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото) фото 2

Інженери, які проєктували його, допускали, що з часом конструкція дещо опуститься, але вважали, що приблизно за п’ятдесят років рух зрештою зупиниться на рівні 4 метрів над водою – це мінімально допустима висота, щоб зупинити повінь, на випадок, якщо в дамбі виявиться розрив. Аеропорт Кансай, що тоне, все ще використовується
Разом з тим, вода досягла граничного рівня вже через шість років. На підйом дамби витратили близько 136 млн євро, але деякі інженери вважають, що проблему слід було вирішувати набагато швидше.

Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото) фото 3

За оцінками, історія аеропорту Кансай завершиться до 2056 року, коли частини двох штучних островів опустяться більше ніж на 5 метрів до рівня моря. Сам аеропорт побудований на штучній землі, яка зовні нагадує губку.

Щоб така штучна конструкція витримала величезну вагу, як-от будівля аеропорту, землю, на якій у майбутньому планується споруда, перетворюють на суху і щільну. Так вона стає відповідним фундаментом. Для цього будівельні бригади поклали пісок заввишки півтора метра над морським дном, а потім встановили 2,2 мільйона вертикальних труб діаметром близько 0,4 метра.

Японія звела аеропорт посеред океану, але дещо пішло не так (фото) фото 4

Труби закріпили в глині, заповнили піском –  він поглинає вологу з навколишнього ґрунту і шарів під ним. Потім дно зміцнили додатковим шаром землі та побудували дамбу. Щоб захистити аеропорт від води під пасажирським терміналом, вирили заглиблення, підклали плити під гідравлічні домкрати та поетапно підіймали колони.

Попри все це, аеропорт, імовірно, продовжить тонути. Інженерів турбує не стільки швидкість затоплення, а те, що поверхня Кансая більше не рівномірна –  і деякі сторони тонутимуть швидше, ніж інші. За оцінками, середина аеропорту тоне швидше, ніж по краях. Кансай усе ще використовують, він з’єднує Осаку –  третє за величиною місто Японії – з рештою світу.

До слова, 2 січня, в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо судно перевізника Japan Airlines зіткнулось з літаком берегової охорони. Борт приземлився в аеропорту Токіо, евакуювали 379 людей. Літак, який вилетів із Саппоро, зіткнувся з літаком берегової охорони. Усіх 379 пасажирів і членів екіпажу на борту евакуювали, повідомляють ЗМІ з посиланням на авіакомпанію.

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Теги: історія Японія аеропорт місто повінь

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