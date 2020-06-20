Дощі та спека: сьогодні в Україні очікується контрастна погода



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20 червня спека найбільше докучатиме жителям Сходу, Півдня та Дніпропетровщини

Така сонячна погода затримається в Україні ще кілька днів

Погода в Україні у четвер, 20 червня, буде й надалі дуже спекотною та сонячною майже у всіх областях. Проте в західні регіони прийдуть дощі та грози, але температура повітря збережеться високою.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

20 червня спека найбільше докучатиме жителям Сходу, Півдня та Дніпропетровщини. Температура повітря вдень у цих областях підніметься аж до +33+35 градусів.

«На решті території України — +29+33 градуси. Дощі з грозами у четвер пройдуть локально — на Заході, Півночі, осередками вздовж річки Дніпро, місцями на Одещині», — зауважила Діденко.

У Києві 20 червня також очікується спека, а стовпчики термометрів покажуть +30+32 градуси. Проте у столиці можливий короткочасний літній дощ з грозою.

Така сонячна погода затримається в Україні ще кілька днів. Незначні похолодання та свіжість почнуться лише на початку наступного тижня — 24−25 червня.