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    Суспільство

    Спека і грози: прогноз погоди в Україні на 28 червня

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    Спека і грози: прогноз погоди в Україні на 28 червня

    Погода в Україні буде спекотною й дощовою

    Погода в Україні 28 червня, в неділю, буде спекотною і з грозами, які принесуть шквали, зливи і град. 

    Детальний прогноз опублікувала синоптик Наталка Діденко у своєму мікроблозі на Facebook.

    Максимальна температура сягатиме +32 градусів. Якщо на заході та півночі країни буде мокро, то на півдні – ідеальна погода для відпочинку.

    «День Конституції в Україні буде спекотним. Сьогодні очікується вдень 26... +32 градусів. Підійде у неділю атмосферний фронт, тому на Заході, Півночі, на Харківщині, місцями в центральних областях пройдуть дощі з грозами. При грозах можливі шквали, сильні зливи, град», - пише Діденко.

    При цьому синоптик назвала регіони з ідеальною погодою для купання та засмаги.

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    «У південній частині та в прилеглих до неї центральних областях буде сонячно. Особливо пощастить тим, хто ще вчора рвонув на українському моря - якраз погода купально-загорательная. До речі, про воду - в Чорному морі +22... +25 градусів, а в Азовському - до +28 градусів. І в Дніпрі чудово - +24, +25 градусів», - додала синоптик.

    прогноз погоди спека Наталка Діденко
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