Науковці назвали слово року – 2021

Британський словник Collins English Dictionary назвав NFT головним словом 2021 року

Британський словник Collins English Dictionary визнав абревіатуру NFT (non-fungible token), яка перекладається як «невзаємозамінний токен», головним словом 2021 року, пише The Guardian.

Автори словника назвали NFT модним словом, яке регулярно звучало протягом року. Згідно з визначенням Collins, NFT – це «унікальний цифровий сертифікат, зареєстрований у блокчейні та який використовується для реєстрації прав власності на такі активи, як витвір мистецтва чи предмет колекціонування».

До списку претендентів на роль слова року фахівці також включили вирази «вакцинований двічі» (double-vaxxed) і «гібридний режим роботи» (hybrid working). Останнє виникло після того, як люди стали поступово виходити до офісів на кілька днів на тиждень після віддаленого режиму роботи.

Крім того, в шорт-лист Collins увійшов вираз climate anxiety, який можна перекласти «занепокоєння щодо клімату».

Нагадаємо, раніше Кембриджський словник англійської мови обрав слово 2021 року – ним стало слово Perseverance, що перекладається як наполегливість, стійкість, впертість.

Крім того, Оксфордський словник 1 листопада словом року обрав слово Vax – вакцина, вакцинація, вакцинувати. Укладачі кажуть, що упродовж 2021 року його вживали у 72 рази частіше, аніж у 2020, і воно якнайкраще передає атмосферу року, що минає.

10 листопада 2020 року словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 року.

Також, словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» назвав коронавірус словом 2020 року.