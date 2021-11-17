Perseverance. Що означає слово 2021 року, обране Кембриджським словником

Слово perseverance упродовж року користувачі шукали понад 243 тис. разів

Кембриджський словник англійської мови обрав слово 2021 року – ним стало слово Perseverance, що перекладається як наполегливість, стійкість, впертість.

Натомість у Кембриджському словнику Perseverance тлумачиться як «постійні зусилля для досягнення чогось, навіть коли це складно і тривало».

«У 2021 році людям у всьому світі довелося проявити наполегливість (perseverance) перед викликами і руйнуванням життєвого устрою через Covid-19 та інші проблеми», – заявили укладачі словника.

Слово perseverance упродовж року користувачі шукали понад 243 тис. разів, з яких 30,5 тис. – поміж 18 і 24 лютим, після приземлення марсоходу Perseverance на Марс.

«Щоразу, коли люди чули про марсохід, вони шукали його назву на сторінках словника. Це хороший приклад того, як на мову, яку ми використовуємо, впливає наше життя», – йдеться в блозі на сайті Кембриджського словника.

Нагадаємо, Оксфордський словник 1 листопада словом року обрав слово Vax – вакцина, вакцинація, вакцинувати. Укладачі кажуть, що упродовж 2021 року його вживали у 72 рази частіше, аніж у 2020, і воно якнайкраще передає атмосферу року, що минає.

Кембриджський словник – один із основних словників для людей, які вивчають англійську мову. Вперше його уклали і видали у Кембриджському університеті у 1995 році. Укладачі словника відстежують британські та американські варіанти слів, а значення подають за частотою їх уживання.

Оксфордський словник або великий Оксфордський словник вважається головним історичним словником англійської мови. Його видає видавництво Оксфордського університету в Англії. Словник відстежує історичний розвиток англійської мови, а також описує застосування мови в багатьох її варіаціях у всьому світі. Ним користуються науковці та академічні дослідники.

Нагадаємо, у 2020 році Оксфордський словник не зміг обрати слово року. Замість визначення одного головного слова 2020 року Оксфордський словник випустив звіт, в якому проаналізував нові явища в мові.

10 листопада 2020 року словник Collins назвав «локдаун» словом 2020 року.

Також, словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» назвав коронавірус словом 2020 року.

Зазначимо, американський тлумачний словник Merriam-Webster назвав словом 2020 року пандемію.