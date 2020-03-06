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    Помічник Google навчився читати та перекладати

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    Google Assistant&nbsp; - Помічник Google навчився читати та перекладати
    Google Assistant 

    Відтепер Google Assistant вміє читати та перекладати веб-сторінки

    Віртуальний помічник Google Assistant навчився читати та перекладати сторінки сайтів. Тобто, відтепер програма зможе, наприклад, прочитати вголос новину та перекласти її на 42 мови.

    Щоб скористатися цією функцією користувач має віддати голосову команду «Hey Google, read it» або «Hey Google, read this page». Після цього Assistant прочитає текст на екрані смартфона.

    На екрані також буде виділено текст, який віртуальний помічник в даний час читає, щоб користувачі могли стежити за ним на сторінці в процесі читання вголос.

    Щоб пропустити розділ і перейти до іншого тексту, потрібно торкнутися екрану.

    У користувачів є можливість налаштувати швидкість читання Assistant для прискорення або уповільнення швидкості відтворення тексту.

    Ця функція також буде пропонуватися з живим перекладом на 42 мови. Таким чином, Google Assistant спочатку переведе веб-сторінку на обрану користувачем мову, а потім прочитає її вголос.

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