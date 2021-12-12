Психолог дала рекомендації батькам, які бавлять своїх дітей гаджетами

Прогресивні батьки почали розуміти шкоду смартфонів для дітей

Гаджет – ключовий фактор, який змінив світ. А світ складається і з того, що ми даємо дітям, і з того, якими ми є поруч з дітьми. Якщо мати зайнята гаджетом, то вона недоступна дитині в цей момент. Тож гаджет змінив і батьків, вплинув на їхнє вміння комунікувати зі своєю дитиною, гратися з нею, заспокоювати її теплом своєї душі. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла психологиня Катерина Гольцберг.

«Я рекомендую всім батькам подивитися фільм «Соціальна дилема». У ньому колишні боси дуже крутих компаній – Google, Instagram – розповідають про те, як усвідомили шкоду, завдану людству цими продуктами. Водночас я б сказала, що не все так погано. Сучасні молоді батьки починають усвідомлювати шкоду від смартфонів і намагаються якось змінювати ситуацію», – зауважила фахівчиня.

Катерина Гольцберг зауважила, що нині зростає популярність так званих крафтових іграшок – натуральних, з дерева, з соломи... Тобто частина батьків уже усвідомлюють, тактильність, яку забрали в дітей, необхідно повернути.

«Але ж є ті, які, так би мовити, знаходяться на первинній стадії спілкування з гаджетами, які вловили кайф від того, що дитина не плаче. І їм важливіше, щоб дитина був спокійна, ніж щоб вона розвивалася», – каже психологиня.

Раніше психолог пояснила, який вплив справляють смартфони на психіку дітей. Гаджети не лише збуджують нервову систему, а й заважають пізнавати світ.

Також психолог попередила батьків, які дають своїм дітям смартфони, про небезпеку.

Крім того, психолог пояснив дивну поведінку українців, які паркуються де попало. Нашим громадянам притаманна тяглість до задоволення власних потреб та інтересів, суспільні вимоги, дисциплінуючі речі дуже часто відходять на другий план.

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