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    В Ужгороді від матері та вітчима через постійні побої втекло троє дітей

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    Підлітки вирішили піти з дому, бо там їх били - В Ужгороді від матері та вітчима через постійні побої втекло троє дітей
    Підлітки вирішили піти з дому, бо там їх били
    фото: Нацполіція

    Горе-матір хочуть позбавити батьківських прав

    В Ужгороді троє малолітніх дітей втекли з дому через домашнє насильство. Про це повідомляє Нацполіція.

    10 грудня до поліції Ужгорода надійшло повідомлення про зникнення трьох малолітніх дітей. Зі слів заявника, додому не повернулися 10-ти та 12-річні доньки, а також 14-річний син його співмешканки.

    11 грудня зранку правоохоронці встановили місцезнаходження дітей. Втікачі зізналися поліції, що 24-річний вітчим та рідна мати їх б’ють, тому вони вирішили втекти, щоб більше не терпіти домашнього насильства.

    Після розмови з дітьми поліцейські спільно з працівниками Служби у справах дітей Ужгорода виїхали за місцем їх проживання, поспілкувалися з сусідами та рідними. Слова дітей підтвердили – умови, в яких вони проживали, справді загрожують їх життю та здоров’ю.

    Працівники поліції забрали дітей та доправили їх до притулку.

    На матір склали адміністративний протокол за ст.184 КУпАП – невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Крім цього жінку та її співмешканця притягнуть до відповідальності за здійснення домашнього насильства.

    Наразі разом з працівниками соцслужб поліція збирає матеріали для позбавлення жінки батьківських прав.

    Нагадаємо, поскаржитись на домашнє насильство тепер можна онлайн: куди звертатись.

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    Теги: діти Ужгород домашнє насильство поліція
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    В Ужгороді від матері та вітчима через постійні побої втекло троє дітей