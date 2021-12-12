В Ужгороді від матері та вітчима через постійні побої втекло троє дітей

Підлітки вирішили піти з дому, бо там їх били

Горе-матір хочуть позбавити батьківських прав

В Ужгороді троє малолітніх дітей втекли з дому через домашнє насильство. Про це повідомляє Нацполіція.

10 грудня до поліції Ужгорода надійшло повідомлення про зникнення трьох малолітніх дітей. Зі слів заявника, додому не повернулися 10-ти та 12-річні доньки, а також 14-річний син його співмешканки.

11 грудня зранку правоохоронці встановили місцезнаходження дітей. Втікачі зізналися поліції, що 24-річний вітчим та рідна мати їх б’ють, тому вони вирішили втекти, щоб більше не терпіти домашнього насильства.

Після розмови з дітьми поліцейські спільно з працівниками Служби у справах дітей Ужгорода виїхали за місцем їх проживання, поспілкувалися з сусідами та рідними. Слова дітей підтвердили – умови, в яких вони проживали, справді загрожують їх життю та здоров’ю.

Працівники поліції забрали дітей та доправили їх до притулку.

На матір склали адміністративний протокол за ст.184 КУпАП – невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Крім цього жінку та її співмешканця притягнуть до відповідальності за здійснення домашнього насильства.

Наразі разом з працівниками соцслужб поліція збирає матеріали для позбавлення жінки батьківських прав.

Нагадаємо, поскаржитись на домашнє насильство тепер можна онлайн: куди звертатись.