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    На Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні з отруєнням

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    У Львівській області сталося масове отруєння дітей - На Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні з отруєнням
    У Львівській області сталося масове отруєння дітей
    Фото з відкритих джерел

    Правоохоронці з'ясовують, що стало причиною отруєння дітей у місті Новояворівськ

    У суботу, 11 грудня, у місті Новояворівськ, що в Яворівському районі Львівщини, сталося масове отруєння дітей. До медичного закладу звернулися 10 неповнолітніх. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної держадміністрації.

    Повідомлення про отруєння дітей надійшло близько 21:00.

    З'ясувалось, що перед тим діти перебували на хокейному матчі на «Льодовій арені» в м. Новояворівськ.

    Зі скаргами про погане самопочуття до Новояворівської лікарні звернулось 10 дітей. З них чотирьох неповнолітніх госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєння невідомою речовиною».

    Причини та обставини отруєння будуть встановлювати правоохоронці.

    Як відомо, в Одесі школярка випила «коктейль» з коли та антисептика.

    Нагадаємо, на Вінниччині 15-річний хлопець випив хімічну рідину заради відео для соцмереж.

    Також у Києві отруївся пігулками 15-річний хлопець.

    Раніше у Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток.

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    Теги: діти отруєння
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    На Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні з отруєнням