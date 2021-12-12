На Львівщині 10 дітей потрапили до лікарні з отруєнням

Правоохоронці з'ясовують, що стало причиною отруєння дітей у місті Новояворівськ

У суботу, 11 грудня, у місті Новояворівськ, що в Яворівському районі Львівщини, сталося масове отруєння дітей. До медичного закладу звернулися 10 неповнолітніх. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної держадміністрації.

Повідомлення про отруєння дітей надійшло близько 21:00.

З'ясувалось, що перед тим діти перебували на хокейному матчі на «Льодовій арені» в м. Новояворівськ.

Зі скаргами про погане самопочуття до Новояворівської лікарні звернулось 10 дітей. З них чотирьох неповнолітніх госпіталізували з попереднім діагнозом «отруєння невідомою речовиною».

Причини та обставини отруєння будуть встановлювати правоохоронці.

Як відомо, в Одесі школярка випила «коктейль» з коли та антисептика.

Нагадаємо, на Вінниччині 15-річний хлопець випив хімічну рідину заради відео для соцмереж.

Також у Києві отруївся пігулками 15-річний хлопець.

Раніше у Луцьку 13-річна школярка наковталася таблеток.