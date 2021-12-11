Психолог попередила батьків, які дають своїм дітям смартфони, про небезпеку

«Мозок сучасних дітей функціонує дещо інакше, ніж у дітей 20 років тому»

Сучасні діти через вплив ґаджетів перебувають у фізичній небезпеці, а робота їхнього мозку змінюється. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповіла психологиня Катерина Гольцберг.

«Зараз вже існує мем, що діти народжуються зі смартфоном в руках. І це кардинально змінює їхнє світосприйняття. Я працюю у клініці і часто бачу, як батьки, аби заспокоїти малюка, дають йому смартфон: спочатку включають мультики, потім дитина освоює якісь простенькі ігри», – поділилася фахівчиня.

За словами Катерини Гольцберг, є таке поняття, як проприоцепція. Простими словами: це означає орієнтацію у просторі і рухи тіла у цьому просторі. Це розуміння дитини, до яких предметів вона зможе дотягнутися ручкою, чи зможе перестрибнути калюжу. Нині ж діти все це роблять у смартфоні і у них інколи через це абсолютно порушена координація.

«Зверніть увагу: сучасні діти живуть за умов дуже інтенсивного інформаційного потоку. Вони здатні запам’ятовувати величезні масиви інформації і відтворювати її буквального блоками. При цьому вони абсолютно розкоординовані. На мій погляд, мозок сучасних дітей функціонує дещо інакше, ніж у дітей 20 років тому. Інформаційно мозок перенасичений, а проприоцептивно, на жаль, розвивається в уповільненому темпі», – сказала психологиня.

Раніше маленькій дитині суто для виживання потрібно було вміти відповзти, поповзти, відбігти, при цьому не впасти, зараз же ситуація змінилася.

«На мою думку, нині діти через вплив смартфонів знаходяться у фізичній небезпеці – це загроза падіння, отримання різних травм», – підсумувала Катерина Гольцберг.

Раніше психолог пояснив дивну поведінку українців, які паркуються де попало. Нашим громадянам притаманна тяглість до задоволення власних потреб та інтересів, суспільні вимоги, дисциплінуючі речі дуже часто відходять на другий план.

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