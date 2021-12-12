Психолог пояснила, який вплив справляють смартфони на психіку дітей

«У дитини зі смартфоном порушується сприйняття реальних предметів, що впливає і на розуміння устрою світу»

Гаджети не лише збуджують нервову систему дитини, а й заважають їй пізнавати світ. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла психологиня Катерина Гольцберг. Так, за її словами, малюки бавляться зі смартфонами, а мали б – із реальними предметами.

«Маленька дитина розуміє – це її мама, це її голос, її запах. Ось кавун, який має свій запах та певні інші властивості – липкий, червоний. А є ще кавун у смартфоні, і аналогічних властивостей він не має, хіба що колір той самий. Він не липкий, не солодкий. І у дитини порушується сприйняття реальних предметів, що впливає і на розуміння устрою світу. Має бути якась предметно-маніпулятивна гра, спрямована на пізнання речей на дотик, запах, на вагу тощо. У сучасної дитини навіть до трьох років вона значно знижена. Єдиним маніпулятором залишається гаджет. Він пропонує «смартфонні» предмети. І таке порушення має абсолютно реальні прояви: наприклад, діти свайпають (пролистують екран електронних приладів через проведення по ньому пальцем – «Главком») книги, або збільшують двома пальцями те, що вони не можуть щось розгледіти, – на віконному склі намагаються щось «збільшити». Тобто це вже ера інших тактильних звичок, які можуть заважати пізнавати світ. А світ стає дедалі більш агресивним», – вважає фахівчиня.

За словами Катерини Гольцберг, яскравим прикладом того, що у дітей порушилося сприйняття навколишнього світу, є популярні нині іграшки – слайми. Малюки залюбки бавляться із ними, тоді як у здорового організму слайм повинен викликати гидливість.

«А гидливість – одне з базових почуттів, яке має бути притаманне людині, для того, щоб вона, наприклад, не з’їла якусь «какавельку», отруту. Скажімо, зіпсовану рибу чи щось інше, що може стати небезпечним для життя. Сучасні ж діти дуже люблять слайми. Так, не потрібно ці іграшки забирати, бо хоч на ньому діти відпрацьовують свою тактильність. Водночас, за великим рахунком, в цьому є певне зрушення сприйняття», – каже психологиня.

Фахівчиня наголошує, нове покоління вже зовсім по-іншому сприймає навколишній світ: і тактильно, і за запахами.

«До речі, дуже багато дітей не можуть їсти якісь продукти через їхній аромат. У сучасних дітей більш яскраве сприйняття запахів – бо ж у в телефоні нічого не пахне. І навпаки, у частини дітей з цієї ж причини сприйняття запахів практично відсутнє. Дві крайнощі», – підсумовує Катерина Гольцберг.

Раніше психолог попередила батьків, які дають своїм дітям смартфони, про небезпеку.

Крім того, психолог пояснив дивну поведінку українців, які паркуються де попало. Нашим громадянам притаманна тяглість до задоволення власних потреб та інтересів, суспільні вимоги, дисциплінуючі речі дуже часто відходять на другий план.

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