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    Стало відомо, як працюватиме столичний транспорт у разі локдауну

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    У столиці метрополітен не закриватимуть, як це було в перший локдаун - Стало відомо, як працюватиме столичний транспорт у разі локдауну
    У столиці метрополітен не закриватимуть, як це було в перший локдаун
    фото: з відкритих джерел

    У Києві сподіваються, що запровадження обмежень на громадський транспорт вдасться уникнути завдяки вакцинації населення

    У Києві у разі нового локдауну не планують закривати метрополітен для пасажирів. На громадський транспорт запровадять спецперепустки. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    Як заявив Поворозник, метрополітен не закриватимуть, як це було в перший локдаун.

    «Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово», – зазначив він.

    Також Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.

    Пік захворюваності під час цієї хвилі Covid-19 може припасти на середину лютого. На цьому наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. «Ми розраховуємо, що пік може бути у середині лютого», – сказав він.

    Нагадаємо, в Україні за добу 23 січня зафіксували 12 915 нових випадків коронавірусної хвороби. Від ускладнень хвороби померли 67 людей, натомість 2 430 громадян одужали.

    Теги: Київ громадський транспорт міністр хвороби транспорт уряд населення перевезення Віктор Ляшко
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    Стало відомо, як працюватиме столичний транспорт у разі локдауну