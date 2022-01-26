Бійка в одеській мерії за участю нардепа Дмитрука: постраждали 10 осіб

Під час бійки за участю нардепа постраждали 10 людей, двоє у лікарні

Двоє людей госпіталізовано з діагнозами «перелом щелепи» та «закрита черепно-мозкова травма»

Під час сутички в Одеській міськраді за участю виключеного з фракції Слуга народу нардепа Артема Дмитрука постраждали 10 людей, двоє госпіталізовані з діагнозами перелом щелепи та закрита черепно-мозкова травма. Про це повідомляє пресслужба міськради.

Бійка сталася на засіданні земельної комісії міськради. Дмитрук нібито намагався прорватися на засідання, ключовим питанням якого було відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби Аркадія на Гагарінському плато. Відео, на якому депутат бігає по столах та ламає меблі, опублікувала генпрокурор Ірина Венедіктова.

У поліції Одеси повідомили, що, за попередніми даними, сутичка сталася між депутатом, його помічниками та муніципальною охороною, яка не пропустила людей, що супроводжували народного обранця, у зал засідань.

Внаслідок конфлікту, за даними поліції, постраждали троє охоронців.

Подію кваліфіковано як хуліганство за частиною 3 статті 296 КК.

За зверненням Дмитрука про перешкоджання його депутатській діяльності та отримання ним тілесних ушкоджень до Єдиного реєстру досудових розслідувань також внесено відомості за статтями 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) та 346 (Загроза або насильство щодо державного або громадського діяча).

За даними міськради, постраждали близько 10 людей, дві людини госпіталізовані з діагнозами перелом щелепи та закрита черепно-мозкова травма. Серед постраждалих – 80-річний академік Української академії наук В'ячеслав Колін, повідомили у міськраді.

Нагадаємо, Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині, представляючи пропрезидентську партію «Слуга народу» та увійшов до складу «монобільшості».

Пізніше його виключили з парламентської фракції «слуг».

Згодом стало відомо, що Дмитрук приєднається до нового об'єднання експікера Ради Дмитра Разукова «Розумна політика».

Раніше Дмитрук заявляв, що закон про олігархів потрібен провладній партії насамперед для піару та утримання свого рейтингу.

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