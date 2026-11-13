РЕБ та РЕР на даху: чи стає житловий будинок мішенню для ворога? Авіаексперт розвіяв побоювання

Сучасне радіоелектронне прикриття населених пунктів базується на розподіленій мережі малопотужних засобів

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №16210, який передбачає спрощення розміщення засобів радіоелектронної боротьби на приватних об’єктах під час воєнного стану. Водночас у мешканців виникає побоювання, що через це їхні будинки можуть стати мішенями для ворога. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «На вашому будинку стоятиме РЕБ! Деталі законопроєкту, який спровокував переполох».

Директор з розвитку оборонного підприємства, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський зауважив, що часто в суспільній уяві РЕБ – це величезна станція, яка безперервно «фонить» на десятки кілометрів, притягуючи на себе протирадіолокаційні ракети. Натомість у містах це працює зовсім інакше.

«По-перше, значна частина обладнання, якому потрібні висотні майданчики – це засоби радіоелектронної розвідки. Це – пасивні сенсори, наші «вуха». Вони взагалі нічого не випромінюють в ефір, а лише приймають і аналізують радіосигнали в просторі, так само як ваш побутовий радіоприймач або смартфон у режимі очікування. Виявити пасивний пост РЕР засобами радіотехнічної розвідки ворога фізично неможливо», – пояснив експерт.

За словами фахівця, сучасне радіоелектронне прикриття населених пунктів базується на розподіленій мережі малопотужних засобів. «Вони не світять у небо цілодобово як маяк, а вмикаються алгоритмічно, по секторах і виключно під час фіксації загрози у конкретному квадраті. Їхнє завдання – подати спрямований завадовий сигнал («білий шум»), розірвати канал управління або засліпити супутникову навігацію дрона, щоб він втратив просторову прив’язку до цілі. Тобто це купол, який у прямому сенсі відводить високоточне ураження від прикритого сектору», – роз'яснив він.

На думку Храпчинського, реальну небезпеку для будь-якого об’єкта створюють не радіохвилі на даху, а порушення інформаційної гігієни самими громадянами. Ризик виникає лише тоді, коли мешканці чи персонал починають фотографувати антени, кидати знімки у сусідські чати або обговорювати візити військових в соцмережах.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №16210 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення оборонних заходів». Згідно з ним на час дії воєнного стану пропонується дозволити військовим оперативно встановлювати засоби радіоелектронної боротьби на приватних земельних ділянках та об’єктах нерухомості навіть без згоди їхніх власників.