ЗСУ збили з курсу два російські «Орєшніки» – NYT

ЗСУ довели ефективність технологій РЕБ у травні 2026 року, коли на область летіли два «Орєшніки»

Ракети, які Росія запустила в напрямку Київщини 24 травня, не досягли важливих цілей

Українські військові застосували систему радіоелектронної боротьби «Ліма», щоб збити з курсу дві російські балістичні ракети «Орєшнік» під час атаки 24 травня. У результаті жодна з них не влучила у заплановану ціль. Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє «Главком».

За даними видання, систему «Ліма» розробили для протидії російським ракетам і безпілотникам. Вона випромінює електромагнітні перешкоди, які впливають на навігаційні системи засобів ураження. Зокрема, комплекс може передавати хибні координати, через що ракети та дрони змінюють траєкторію і відхиляються від заданого маршруту.

Представники компанії Cascade Systems, яка виробляє «Ліму», та українські військові стверджують, що комплекс здатний впливати навіть на російські гіперзвукові ракети.

Одним із найпоказовіших випадків його застосування став удар 24 травня. За словами бійців підрозділу «Нічна варта», росіяни тоді запустили дві ракети «Орєшнік» у напрямку Київської області. Один із військових використав систему РЕБ для протидії обом цілям.

Унаслідок цього перша ракета впала поблизу Білої Церкви – у районі гаражів, за кілька миль від будь-якого військового об'єкта. Друга розпалася в повітрі, а її уламки впали на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Росії також визнавали, що під час тієї атаки не вдалося уразити важливих цілей. Володимир Путін заявляв, що російські військові «просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати».

Водночас робота українського РЕБ створює проблеми для цивільної навігації. Через перешкоди GPS-пристрої можуть визначати місцеперебування людей за тисячі кілометрів від їхнього реального розташування.

Зокрема, одна з користувачок таксі в Києві отримала маршрут додому через Південну Америку, Атлантичний океан і Європу. Додаток оцінив тривалість поїздки у 12 276 хвилин. GPS-годинник одного з українських урядовців показав, що він пробіг понад шість кілометрів у столиці Перу – Лімі.

З такими самими збоями зіткнулися й журналісти NYT, які приїхали оглянути антени системи поблизу Києва: навігація автомобіля також визначила його місцеперебування в Перу.

Видання зазначає, що військові вважають переваги роботи «Ліми» значно важливішими за незручності для цивільного населення, адже система допомагає захищати український повітряний простір від російських засобів ураження.

Варто нагадати, що Росія може найближчим часом знову застосувати балістичну ракету «Орєшнік» проти України. Про це заявив член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник