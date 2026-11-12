Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

ЗСУ збили з курсу два російські «Орєшніки» – NYT

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ збили з курсу два російські «Орєшніки» – NYT
ЗСУ довели ефективність технологій РЕБ у травні 2026 року, коли на область летіли два «Орєшніки»
фото: росЗМІ

Ракети, які Росія запустила в напрямку Київщини 24 травня, не досягли важливих цілей

Українські військові застосували систему радіоелектронної боротьби «Ліма», щоб збити з курсу дві російські балістичні ракети «Орєшнік» під час атаки 24 травня. У результаті жодна з них не влучила у заплановану ціль. Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє «Главком».

За даними видання, систему «Ліма» розробили для протидії російським ракетам і безпілотникам. Вона випромінює електромагнітні перешкоди, які впливають на навігаційні системи засобів ураження. Зокрема, комплекс може передавати хибні координати, через що ракети та дрони змінюють траєкторію і відхиляються від заданого маршруту.

Представники компанії Cascade Systems, яка виробляє «Ліму», та українські військові стверджують, що комплекс здатний впливати навіть на російські гіперзвукові ракети.

Одним із найпоказовіших випадків його застосування став удар 24 травня. За словами бійців підрозділу «Нічна варта», росіяни тоді запустили дві ракети «Орєшнік» у напрямку Київської області. Один із військових використав систему РЕБ для протидії обом цілям.

Унаслідок цього перша ракета впала поблизу Білої Церкви – у районі гаражів, за кілька миль від будь-якого військового об'єкта. Друга розпалася в повітрі, а її уламки впали на тимчасово окупованій території Донецької області.

У Росії також визнавали, що під час тієї атаки не вдалося уразити важливих цілей. Володимир Путін заявляв, що російські військові «просто вдарили туди, де було зручно подивитися результати».

Водночас робота українського РЕБ створює проблеми для цивільної навігації. Через перешкоди GPS-пристрої можуть визначати місцеперебування людей за тисячі кілометрів від їхнього реального розташування.

Зокрема, одна з користувачок таксі в Києві отримала маршрут додому через Південну Америку, Атлантичний океан і Європу. Додаток оцінив тривалість поїздки у 12 276 хвилин. GPS-годинник одного з українських урядовців показав, що він пробіг понад шість кілометрів у столиці Перу – Лімі.

З такими самими збоями зіткнулися й журналісти NYT, які приїхали оглянути антени системи поблизу Києва: навігація автомобіля також визначила його місцеперебування в Перу.

Видання зазначає, що військові вважають переваги роботи «Ліми» значно важливішими за незручності для цивільного населення, адже система допомагає захищати український повітряний простір від російських засобів ураження.

Варто нагадати, що Росія може найближчим часом знову застосувати балістичну ракету «Орєшнік» проти України. Про це заявив член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник

Читайте також:

Теги: війна балістичні ракети ЗСУ системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найбільше туристичного збору надійшло до бюджетів Києва та Львівської області
Попри війну туристи приносять Україні сотні мільйонів: які області у лідерах
Вчора, 09:26
Кушнер не уточнив, які саме умови має на увазі російська сторона
Путін готовий до миру, але виставив умови – Кушнер
10 листопада, 14:24
Україна виступає проти будь-яких домовленостей щодо її майбутнього без безпосередньої участі української сторони
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
6 листопада, 18:14
Окупанти цілеспрямовано знищують енергетичну інфраструктуру в декількох областях України
Росія проводить одну з наймасштабніших атак на енергетику України – «Укренерго»
3 листопада, 16:53
Зеленський відверто розповів про свій стан і найважчі моменти війни
«Я досі вірю, що добро перемагає». Зеленський розповів про свій стан
22 жовтня, 12:03
За словами президента, Папа повідомив про свої контакти з російською стороною щодо ситуації в Олешках
Зеленський розкрив деталі розмови з Папою Римським
19 жовтня, 21:36
Можлива зустріч лідерів США, Китаю та Росії становить виклик для України й Європи
Путін у френчі Сталіна пропонує Трампу й Сі розділити світ на трьох
19 жовтня, 14:04
Президент США Дональд Трамп
Від Ірану до України: як стратегічні прорахунки Трампа можуть зіграти на руку Путіну
17 жовтня, 10:00
Суд обрав Рижикову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави
Росіянин, який убив п’ятьох військових ЗСУ, назвав неочікувану причину злочину (відео)
16 жовтня, 17:41

Події в Україні

Путін зробив заяву про одну з головних гарантій безпеки для України
Путін зробив заяву про одну з головних гарантій безпеки для України
Путін запропонував гуманітарне перемир'я на Донбасі та виставив умову Києву
Путін запропонував гуманітарне перемир'я на Донбасі та виставив умову Києву
Окупанти атакували приватний сектор Запоріжжя: є поранена
Окупанти атакували приватний сектор Запоріжжя: є поранена
ЗСУ збили з курсу два російські «Орєшніки» – NYT
ЗСУ збили з курсу два російські «Орєшніки» – NYT
Шахеди можуть атакувати без звуку. Флеш попередив про нову російську тактику
Шахеди можуть атакувати без звуку. Флеш попередив про нову російську тактику
Зеленський повідомив про збої в роботі Starshield уздовж усього фронту
Зеленський повідомив про збої в роботі Starshield уздовж усього фронту

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
119K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
109K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua