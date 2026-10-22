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Українські військові проникли в тил росіян під землею

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Українські військові проникли в тил росіян під землею
ЗСУ використали підземні комунікації для наступу під Куп’янськом
скриншот з відео

Сили оборони подолали понад 15 км підземними комунікаціями, випередили плани противника та захопили в полон понад 30 окупантів

Українські військові провели підземну контрнаступальну операцію «Велес» на Куп’янському напрямку. Під час операції Сили оборони просунулися підземними комунікаціями на понад 15 км у тил російських військ. У результаті вдалося взяти в полон понад 30 окупантів, а загальні втрати противника перевищили 100 осіб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія».

Операцію провело угруповання Сил оборони під командуванням корпусу «Хартія». Українські військові поєднали просування під землею з наступальними діями на поверхні та ударами безпілотників.

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Завдяки цим діям українські підрозділи позбавили російські війська можливості проникнути в тил Куп’янська. Під час операції в полон потрапили понад 30 окупантів. Втрати противника перевищили 100 осіб.

Командир корпусу «Хартія», бригадний генерал Ігор Оболєнський розповів, що українські військові тривалий час спостерігали за тим, як росіяни використовують підземні комунікації для ведення бойових дій.

За його словами, окупанти планували скористатися газовими шляхопроводами, щоб проникнути в тил українських позицій. Однак Сили оборони вивчили тактику противника та самі застосували підземний спосіб просування.

«Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю. Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею», – пояснив Оболєнський.

Нагадаємо, за добу 21 жовтня 2026 року Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів. За даними Генерального штабу ЗСУ, це найбільший добовий показник втрат особового складу противника від початку повномасштабного вторгнення.

Попередній рекорд становив 2200 російських військових. Його зафіксували 19 грудня 2024 року. Таким чином, новий показник перевищив попередній максимум на 50 осіб.

Загалом три з п’яти найбільших добових показників втрат російської армії припадають на вересень і жовтень 2026 року. Зокрема, 18 жовтня українські військові знешкодили 2100 окупантів, а 27 вересня – 2090.

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Теги: ЗСУ війна окупанти

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