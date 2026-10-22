В Україні зʼявилася політична партія «Штучного інтелекту»

Нова політсила утворилася на базі Інтернет партії України

В Україні офіційно зареєстровано політичну партію «Штучного інтелекту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру.

Політсила ШІ виникла на базі Інтернет партії України. Перереєстрація назви відбулася усередині липня цього року.

Крім того, змінився й голова партії – ним став Олександр Ошовський. За даними аналітичної системи Youcontrol, до липня 2024 року цей же чоловік мав ФОП у Київській області, який спеціалізувався на роздрібній торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

дані: Youcontrol

«Главком» намагався поспілкуватися з Ошовським, однак партійний номер «тимчасово не обслуговується».

Також видання звернуло увагу на адресу реєстрації політичної партії «Штучного інтелекту». Вона повністю збігається із пропискою іншого ФОП, киянина Георгія Шевчука. З травня цього року він працює приватним підприємцем за напрямком комп’ютерне програмування. На запитання «Главкома», чи відомо йому про партію «Штучного інтелекту» і чи є він членом цієї політичної сили, пан Шевчук висловив велике здивування. При цьому пообіцяв щось більше сказати після консультації зі своїм адвокатом.

Варто наголосити: Інтернет партія України з’явилася 15 років тому. Першим її керівником був колишній народний депутат від БПП Дмитро Голубов. Наступними керівниками партії рахувалися помічники екснардепа Голубова Сергій Голдаков і Юлія Рижих.

Як свідчать дані Національного агентства з питань запобігання корупції, станом на II квартал 2026 року Інтернет партія України подала «нульовий» партійний звіт: не мала ані зареєстрованих працівників, ані майна партії, ані коштів на рахунку.

Всього, за інформацією Міністерства юстиції, на початок 2026 року в Україні нараховувалося 334 політичні партії.

Як повідомляв «Главком», наприкінці травня 2026-го партія «Блок Міхеіла Саакашвілі» змінила назву на «Нову партію». Сам офіс політсили переїхав з Києва до Одеси. Оновлену партію очолив Максим Колєсніков, який працював помічником народного депутата IX скликання від фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка на громадських засадах. Ще цікавий момент. Рік тому директором з технічних питань та логістики «Гончаренко центрів» був… Максим Колєсніков! Тепер ця людина вже зникла з сайту мережі нардепа.