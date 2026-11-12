Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Зеленський повідомив про збої в роботі Starshield уздовж усього фронту

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив про збої в роботі Starshield уздовж усього фронту
Обмеження передусім ускладнюють перехоплення російських реактивних дронів
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові вже кілька днів фіксують системні обмеження швидкості супутникового зв’язку

Президент Володимир Зеленський заявив про проблеми в роботі системи Starshield над територією України. За його словами, українські підрозділи фіксують значні збої вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це глава держави повідомив після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, пише «Главком».

Зеленський зазначив, що проблеми спостерігаються вже кілька днів. Зокрема, українські військові виявили системне обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год (100 миль на годину).

«Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості», – наголосив президент.

За його словами, такі обмеження передусім ускладнюють перехоплення російських реактивних дронів. Засоби ураження не можуть розвивати достатню швидкість і вчасно наздоганяти повітряні цілі.

Президент повідомив, що через це вже фіксують влучання російських безпілотників. Він наголосив, що обмеження допомагають Росії завдавати більше ударів по Україні та збільшують кількість жертв серед цивільного населення.

«На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів», – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна намагається з’ясувати всі обставини ситуації з американською стороною.

Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що намагався зв'язатися з американським бізнесменом Ілоном Маском після обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink для українських військових. Однак представники компанії SpaceX так і не вийшли на контакт. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський ЗСУ Starlink війна технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа має бути на переговорах
Чому США хочуть, щоб Європа була на переговорах щодо України? Пояснення Politico
Сьогодні, 02:05
Після влучання на складі виникла пожежа
Окупанти вдарили по складу продуктів для дитсадків і шкіл в Одесі: загинуло троє людей
9 листопада, 12:47
Міністри G7 винесла питання України та Чорнобиля на переговори в Парижі
Глави МЗС країн G7 включили допомогу Україні до порядку денного зустрічі
9 листопада, 07:27
На місці атаки працюють рятувальники ДСНС
РФ атакувала виробничо-складське підприємство на Київщині: є травмовані
5 листопада, 19:27
Спецпредставник США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Путіним 21 жовтня 2026 року
Проміжні вибори у США: чи зупинить Конгрес зближення Трампа з Кремлем?
23 жовтня, 10:15
Рідні та близькі до останнього сподівалися на диво
Зник без вісти після ворожого артобстрілу. Згадаймо Сергія Дубика
22 жовтня, 09:00
Супутникові термінали Starlink, які використовують для зв'язку в Україні
Європа шукає заміну Starlink для України: що може стати альтернативою
16 жовтня, 02:40
На об’єкті виникла пожежа
Уночі окупанти атакували газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині
15 жовтня, 10:10
Кремль розробив плани війни з Європою
Кремль визначив цілі в Європі. Українська розвідка розкрила плани РФ до 2045 року
13 жовтня, 18:07

Події в Україні

Зеленський повідомив про збої в роботі Starshield уздовж усього фронту
Зеленський повідомив про збої в роботі Starshield уздовж усього фронту
Масована атака окупантів на енергетику: дев’ять областей частково залишилися без світла
Масована атака окупантів на енергетику: дев’ять областей частково залишилися без світла
У Ковелі російський дрон упав на митний термінал: загорілися вантажівки, є постраждалий
У Ковелі російський дрон упав на митний термінал: загорілися вантажівки, є постраждалий
Україна готує нові гуманітарні перемир’я з Росією за підтримки США – Лубінець
Україна готує нові гуманітарні перемир’я з Росією за підтримки США – Лубінець
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 листопада 2026 року
Зеленський зробив заяву про терміни завершення війни з Росією
Зеленський зробив заяву про терміни завершення війни з Росією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
114K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
103K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua