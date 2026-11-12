Зеленський повідомив про збої в роботі Starshield уздовж усього фронту

Українські військові вже кілька днів фіксують системні обмеження швидкості супутникового зв’язку

Президент Володимир Зеленський заявив про проблеми в роботі системи Starshield над територією України. За його словами, українські підрозділи фіксують значні збої вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Про це глава держави повідомив після доповідей міністра оборони Євгенія Хмари та головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, пише «Главком».

Зеленський зазначив, що проблеми спостерігаються вже кілька днів. Зокрема, українські військові виявили системне обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год (100 миль на годину).

«Українські військові вже перевірили обставини цього, і це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості», – наголосив президент.

За його словами, такі обмеження передусім ускладнюють перехоплення російських реактивних дронів. Засоби ураження не можуть розвивати достатню швидкість і вчасно наздоганяти повітряні цілі.

Президент повідомив, що через це вже фіксують влучання російських безпілотників. Він наголосив, що обмеження допомагають Росії завдавати більше ударів по Україні та збільшують кількість жертв серед цивільного населення.

«На жаль, це допомагає росіянам вбивати більше українців та завдавати по Україні більше влучних ударів», – заявив Зеленський.

Глава держави додав, що Україна намагається з’ясувати всі обставини ситуації з американською стороною.

Варто зазначити, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що намагався зв'язатися з американським бізнесменом Ілоном Маском після обмеження роботи супутникового зв'язку Starlink для українських військових. Однак представники компанії SpaceX так і не вийшли на контакт.