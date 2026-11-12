Був командиром штурмовиків. ЗСУ ліквідували титулованого російського кікбоксера

Окупанта Фітковський був ліквідований захисниками України в селі Никонорівка (Краматорський район Донецької області)

Микола Фітковський мав у своєму активі перемоги на російських та міжнародних турнірах з кікбоксингу

Сили оборони знищили російського окупанта Миколу Фітковського. Про це повідомляє «Главком».

Спортивні досягнення окупанта Фітковського

Микола Фітковський народився 22 травня 1991 року. З дитинства займався кікбоксингом, здобув розряд кандидата в майстри спорту.

Мав перемоги на російських та міжнародних турнірах:

Турнір класу А «Кубок Сибіру» 2009, Красноярськ – 1 місце

Турнір класу А «Кубок Сибіру» 2010, Красноярськ – 1 місце

Кубок Росії 2007, Красноярськ – 2 місце

Чемпіонат Сибірського Федерального округу 2009, Новосибірськ – 1 місце

Кубок Росії 2012, Астрахань – 1 місце

Кубок Росії 2014, Самара – 1 місце

Міжнародний турнір «Кубок Петра» 2013, Санкт Петербург – 1 місце

Міжнародний турнір «Кубок Петра» 2016, Санкт Петербург – 2 місце

World Cup Bestfither 2018, Ріміні, Італія – 2 місце

World Cup Diamond 2019, Анапа – 3 місце

Участь окупанта Фітковського у війні проти України

Пропагандисти інформують, що восени 2022 року під час мобілізації у РФ Фітковський сам пішов до військкомату.

Спочатку його призначили командиром мотострілецького взводу 1438-го мотострілецького полку 74-ї гвардійської мотострілецької бригади. Незабаром він отримав перше офіцерське звання – лейтенант.

У жовтні 2023 року підписав контракт з Міноборони РФ. Пізніше він став командиром штурмового загону, мав звання капітана.

Пропагандисти повідомляють, що окупанта Фітковський був ліквідований захисниками України в селі Никонорівка (Краматорський район Донецької області).

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Зазначається, що священнослужитель їхав на червоній спортивній Kia Stinger. Його автомобіль зіштовхнувся із Opel, яким керувала 22-річна дівчина. Вона не вижила. 20-річному пасажиру, який перебував у салоні, вдалося самостійно вибратися та викликати швидку допомогу.

Священник Гончаров поєднує церковне служіння із заняттями спортом. Він є майстром спорту з паверліфтингу. Чоловік започаткував спортивний рух «Турбо Русич». Завдяки своєму захопленню він отримав у соцмережах прізвисько Турбобатюшка.