Родини Небесної Сотні відповіли на «політичний піар» Богдана: Майдан може винести і вас!



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Родичі загиблих написали, що ніколи не змиряться з тим, «щоб убивці, відсидівши п’ять років у Москві, тепер повернулися до України і називалися народними депутатами»

Представники громадської організації «Небесна Сотня» заявили, що можуть прийти до нового офісу Богдана, щоб подивитися в його очі

Рідні загиблих Героїв Небесної сотні під час Революції Гідності обурилися заявами глави Офісу президента Андрія Богдана, який вважає, «що боротьба проти сепаратистів – це «передвиборний піар». Про це йдеться на сторінці громадської організації «Небесна Сотня» у Facebook.

Родичі загиблих вважають, що «Клюєв – це не просто сепаратист». «Це злочинець, який має сидіти на лаві підсудних разом з Януковичем за страшні злочини проти народу України. Клюєв і такі як він зрадили свою Батьківщину, принесли в Україну війну і смерть. І це – очевидні речі, що не потребують ні доказів, ні обговорень», - йдеться на сторінці у соцмережі.

Представники громадської організації «Небесна Сотня» заявили, що можуть прийти до нового офісу Богдана, щоб подивитися в його очі, «Але ви свої навряд чи зможете підняти і подивитися в наші», - написали родичи загиблих на Майдані.

«Ми можемо з вами поїхати до госпіталів, куди досі доставляють наших поранених бійців з фронту. Подивіться в їхні очі. По який бік фронту ви знаходитесь, пане Богдане?», - запитують люди.

Родичі загиблих написали, що ніколи не змиряться з тим, «щоб убивці, відсидівши п’ять років у Москві, тепер повернулися до України і називалися народними депутатами». «Це плювок в очі народу! Це цинічне знущання над народною пам’яттю», - йдеться у заяві.

«І запам’ятайте пане Богдане, Майдан виносив всіх ворогів України. Не робіть так, щоб виніс і вас.

Слава Україні! Смерть ворогам!», - попередили рідні Героїв Небесної Сотні.

Нагадаємо, вчора, 3 липня, голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що за протестами проти Шарія і Клюєва, які відбулися на Майдані Незалежності, стоїть команда Порошенка.

Як повідомлялося, 2 липня на Майдані у Києві протестували проти Клюєва та Шарія «Сепарам не місце в Раді» (фото)

Також «Терпіти більше не можна». Порошенко підтримав акцію протесту в центрі Києва.