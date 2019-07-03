Заступник Баканова Калюжняк спростував звинувачення у співпраці з режимом Януковича



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Анатолій Калюжняк стверджує, що він не потрапляє під закон про люстрацію

Новий заступник тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ і начальника управління з боротьби з корупцією та організованою злочинністю Івана Баканова генерал-майор Анатолій Калюжняк в інтерв'ю «theБабель» спростував звинувачення у співпраці з режимом експрезидента України Віктора Януковича.

Він зазначив, що у СБУ його запросив Баканов.

«Після призначення він розібрався в нюансах роботи підрозділу «К», зрозумів, які зміни потрібні. Думаю, що рішення було прийнято, враховуючи мій досвід у ГУ «К» на посаді заступника керівника та системні результати роботи підрозділів під моїм керівництвом у той час. Служба зараз реформується, щоб наблизитися до стандартів партнерських спецслужб країн – членів НАТО. Найбільше реформа торкнеться саме напряму боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Служба поступово відходить від боротьби з конкретними корупційними правопорушеннями до системної протидії всім загрозам державній безпеці, до яких належить і поширення корупції та організованої злочинності. Головне наше завдання – викорінити корупційні механізми і зупинити контрабандні схеми на кордоні», – сказав Калюжняк.

Він запевнив, що СБУ не буде «тиснути на бізнес» і готова до прозорого співробітництва зі ЗМІ, особливо із журналістами-розслідувачами.

Калюжняк стверджує, що він не потрапляє під закон про люстрацію.

«У 1992 році я закінчив курси Служби нацбезпеки України. Мій курс був перший, який закінчив навчання при незалежній Україні, присягу я давав винятково українському народу. У період Революції гідності я обіймав посаду керівника Головної інспекції СБУ. Це підрозділ, згідно з положеннями, не є відокремленим. Тому посада його керівника не підпадає під закон про люстрацію», – сказав він.

Калюжняк заявив, що інформація у ЗМІ, ніби він є автором плану «Бумеранг», за яким у 2014 році мали захопити Будинок профспілок, не відповідає дійсності.

«Навпаки – за вказівкою керівництва СБУ виконував окремі доручення Генеральної прокуратури щодо встановлення обставин розробки плану «Бумеранг» та кола причетних до цього. Ми провели службові розслідування щодо можливої причетності співробітників спецслужби до подій на Майдані. Усі матеріали передані в Генпрокуратуру, і за ними розпочаті кримінальні провадження. У ГПУ не було ніяких претензій щодо необ'єктивності розслідування, затягування виконання окремих доручень ГПУ та організації співпраці», – підкреслив він.

Чиновник додав, що не брав участі в розробленні будь-яких планів щодо учасників Революції гідності.

«Слідство.Інфо» повідомило про призначення Калюжнюка 28 червня. У СБУ підтвердили цю інформацію. Журналісти заявили, що за влади експрезидента Віктора Януковича чиновник обіймав посаду заступника начальника Головного управління «К» Служби безпеки України і підпадає під люстрацію.

За інформацією ЗМІ, незадовго до Революції гідності Калюжняк здобув генеральське звання, у квітні 2014 року звільнився із СБУ і почав працювати помічником народного депутата Владислава Бухарєва, який на початку червня очолив Службу зовнішньої розвідки України.

22 травня 2019 року на посаду першого заступника голови СБУ було призначено Баканова, який до цього очолював партію «Слуга народу» і керував виборчим штабом Володимира Зеленського.

Із 27 травня він тимчасово виконує обов'язки голови служби, оскільки Василь Грицак перебуває у відпустці. 3 червня Баканов заявив, що готовий очолити СБУ.

Джерело: Гордон