Російський опозиціонер порадив українцям покаятися за результати виборів 2010 року

У 2010 році Віктор Янукович переміг Юлію Тимошенко з мінімальним відривом…

Українці нині звинувачують росіян у тому, що ті свого часу привели до влади диктатора Володимира Путіна. Однак і самим українцям слід розкаятися через вибори 2010 року, у результаті яких країну очолив Віктор Янукович. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив відомий російський публіцист, опозиціонер Віктор Шендерович.

«Українці не збираються відчути історичну провину за те, що привели до влади Януковича і ту українську еліту, яка взасос дружила з Путіним, коли мене заарештовували та затримували, а моїх товаришів убивали? За те, що у вас той самий Фрідман, прямо замішаний у зміцненні Путіна, вів бізнес? Я просто намагаюся поставити вам таке ж дзеркало. З кожного буде запитано окремо – з Щербицького окремо та зі Стуса окремо», – сказав Шендерович.

За словами опозиціонера, доля росіян, котрі виступили проти путінського режиму – незавидна, через це суспільство сковує страх.

«Сьогодні в Росії 500 політичних в'язнів, сотні тисяч людей, які виходили на мітинги і були оштрафовані. А ви знаєте, скільки виходило у Берліні на антивоєнні мітинги за Гітлера? 40 людей. Не тисяч, а людей. Чи це означало підтримку Гітлера? Це означало тотальний страх, в який сьогодні намагається загнати залишки суспільства Путін», – пояснює публіцист.

Відтак, українцям, на думку Шендеровича, не варто «відрізати» себе від росіян.

«Це просто нерозумно. У 21 столітті немає ні елліна, ні іудея. Неможливо оцінювати людину просто за належністю до нації – немає такої єдиної моральної оцінки», – каже опозиціонер.

Раніше Шендерович розповів, усі росіяни вже платять за те, що вчасно не скинули Путіна.

Крім того, критик Путіна пояснив, що може врятувати Росію. Військова поразка – це останній шанс сьогоднішньої Росії, бо після військової поразки може прискоритись падіння імперії.

Також російський опозиціонер розказав, яка підступна хвороба спіткала Медведєва.