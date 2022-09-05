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Російський опозиціонер порадив українцям покаятися за результати виборів 2010 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російський опозиціонер порадив українцям покаятися за результати виборів 2010 року
Українці привели до влади Януковича, який дружив із Путіним
фото з відкритих джерел

У 2010 році Віктор Янукович переміг Юлію Тимошенко з мінімальним відривом…

Українці нині звинувачують росіян у тому, що ті свого часу привели до влади диктатора Володимира Путіна. Однак і самим українцям слід розкаятися через вибори 2010 року, у результаті яких країну очолив Віктор Янукович. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив відомий російський публіцист, опозиціонер Віктор Шендерович.

«Українці не збираються відчути історичну провину за те, що привели до влади Януковича і ту українську еліту, яка взасос дружила з Путіним, коли мене заарештовували та затримували, а моїх товаришів убивали? За те, що у вас той самий Фрідман, прямо замішаний у зміцненні Путіна, вів бізнес? Я просто намагаюся поставити вам таке ж дзеркало. З кожного буде запитано окремо – з Щербицького окремо та зі Стуса окремо», – сказав Шендерович.

За словами опозиціонера, доля росіян, котрі виступили проти путінського режиму – незавидна, через це суспільство сковує страх.

«Сьогодні в Росії 500 політичних в'язнів, сотні тисяч людей, які виходили на мітинги і були оштрафовані. А ви знаєте, скільки виходило у Берліні на антивоєнні мітинги за Гітлера? 40 людей. Не тисяч, а людей. Чи це означало підтримку Гітлера? Це означало тотальний страх, в який сьогодні намагається загнати залишки суспільства Путін», – пояснює публіцист.

Відтак, українцям, на думку Шендеровича, не варто «відрізати» себе від росіян.

«Це просто нерозумно. У 21 столітті немає ні елліна, ні іудея. Неможливо оцінювати людину просто за належністю до нації – немає такої єдиної моральної оцінки», – каже опозиціонер.

Раніше Шендерович розповів, усі росіяни вже платять за те, що вчасно не скинули Путіна

Крім того, критик Путіна пояснив, що може врятувати Росію. Військова поразка – це останній шанс сьогоднішньої Росії, бо після військової поразки може прискоритись падіння імперії. 

Також російський опозиціонер розказав, яка підступна хвороба спіткала Медведєва

Читайте також: Віктор Шендерович: Воєнна поразка – останній шанс Росії
Теги: опозиція росія війна Віктор Янукович Віктор Шендерович

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