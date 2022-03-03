Росіяни через зламані сайти поширюють фейки про капітуляцію України – СБУ

Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі

Російські хакери зламали деякі сайти українських регіональних органів влади і місцевого самоврядування. На них загарбники розмістили повідомлення про нібито укладення мирного договору з РФ.

СБУ попереджала про такий намір агресора ще 1 березня, повідомляють на сторінці правоохоронців.

«Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!», – йдеться у заяві.

Служба безпеки закликає українців отримувати інформацію лише з офіційних джерел.

«І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!», – наголошують у СБУ.

Раніше розвідка повідомила, що Росія готує фейкове відео з використанням обличчя Зеленського.

Також очільник Міноборони попереджав, що окупанти готують фейки про капітуляцію України.

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