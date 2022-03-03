  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Росіяни через зламані сайти поширюють фейки про капітуляцію України – СБУ

    Фейки почали з'являтися на зламаних росіянами сайтах&nbsp; - Росіяни через зламані сайти поширюють фейки про капітуляцію України – СБУ
    Фейки почали з'являтися на зламаних росіянами сайтах 
    фото: СБУ

    Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі

    Російські хакери зламали деякі сайти українських регіональних органів влади і місцевого самоврядування. На них загарбники розмістили повідомлення про нібито укладення мирного договору з РФ.

    СБУ попереджала про такий намір агресора ще 1 березня, повідомляють на сторінці правоохоронців.

    «Окупанти прагнуть дезорієнтувати нас, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі. Керівництво держави разом з народом протидіє російським військам і робить усе можливе для звільнення українських територій від ворога. Всі органи влади, війська, силові та правоохоронні органи стоятимуть до перемоги!», – йдеться у заяві.

    Служба безпеки закликає українців отримувати інформацію лише з офіційних джерел.

    «І не поширюйте неперевірені та недостовірні факти – їх продукує ворог!», – наголошують у СБУ.

    Раніше розвідка повідомила, що Росія готує фейкове відео з використанням обличчя Зеленського.

    Також очільник Міноборони попереджав, що окупанти готують фейки про капітуляцію України.

    Читайте також:

    Теги: розвідка Росія окупанти СБУ Міноборони кібератака війна Україна злочин кібербезпека
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни через зламані сайти поширюють фейки про капітуляцію України – СБУ