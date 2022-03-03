Росія готує фейкове відео з використанням обличчя Зеленського – розвідка

Розвідка попереджає українців про нову провокацію з боку російського агресора

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про загрозу інформаційної провокації з боку Росії.

За даними української розвідки, РФ готує фейкове відео за допомогою технології Діпфейк, де може бути використано обличчя президента України Володимира Зеленського.

«Всі ви, напевно, чули про технологію Діпфейк (англ. deepfake; поєднання слів deep learning («глибинне навчання») та fake («підробка») — методика синтезу зображення людини, яка базується на штучному інтелекті; її використовують для поєднання і накладення одних зображень та відео на інші зображення або відеоролики. На практиці ж це означає, що комп'ютерні алгоритми навчилися «оживляти» фотографії, синтезувати голос людини, замінювати обличчя на певному відео. У результаті утворюється контент, зовні який майже не відрізняється від реального», — розповідає ГУР.

Розвідка зазначає, що РФ активізувала всі доступні їй інструменти гібридної війни, а саме інформаційного впливу, починаючи один за одним фабрикувати відеоролики, дуже «дешеві» за своєю якістю: то дитсадок начебто ЗСУ обстріляли у Станиці Луганській, то начебто ЗСУ готує хімічну диверсію на території ОРДЛО.

«Всі ці фейки розбивалися об інформаційний щит України, яка спростовувала всю цю «показуху». Але росія не зупиняється, й вирішила йти далі: використати вищезгадану технологію Діпфейк у такий час, коли вона вважатиме, що Україна виснажена, й хоче здати свої державні інтереси. Але, по-перше, цього ніколи не станеться, а по-друге, ГУР володіє розвідданими, які кажуть про те, що у подібному відео може бути використано обличчя президента України Володимира Зеленського. Тому знайте: подібне відео буде фейком, мета якого посіяти паніку, дезорієнтувати, зневірити, схилити наші війська до капітуляції», — заявляє Головне управління розвідки.

Як повідомлялося, російські загарбники розширюють канали інформаційно-психологічних спецоперацій для поширення дезінформації в Україні. 2 березня агресори створили у телеграмі фейкову сторінку Верховної Ради України.