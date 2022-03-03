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    Наступальний характер окупантів сповільнився, вони все частіше здаються в полон – СБУ

    Частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами - Наступальний характер окупантів сповільнився, вони все частіше здаються в полон – СБУ
    Частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами

    У районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитись: частина окупантів одразу здалися в полон.

    Шалений опір українців і ЗСУ поступово змінили наступальний характер російських окупантів, інформує Служба безпеки України.

    За даними СБУ, частішають випадки, коли солдати та офіцери РФ здаються в полон і відмовляються продовжувати наступ. І роблять це цілими організованими групами.

    Наприклад, у районі Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитись. Частина окупантів одразу здалися в полон. Російський десантник у розмові з матір’ю розповів їй, де він воював насправді. І заодно просив, щоб солдатські матері виходили на протести з вимогами забрати російські війська з України.

    Згодом поблизу Миколаєва добровільно здалися в полон ще шість російських танкістів.

    Для родичів російських окупантів в Україні віднедавна функціонує Об’єднаний центр.

    До нього можуть звертатися матері російських солдатів, які хочуть забрати з полону своїх синів.

    Як повідомлялось, в Україні загиблих російських солдатів почали ховати у братських могилах, оскільки Росія відмовилась забирати їхні тіла.

    «Трупів російських солдатів так багато, що їх доводиться ховати в братських могилах, щоб уникнути антисанітарії... Таких братських могил із кожним днем стає дедалі більше в усіх частинах України», – написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    Теги: Росія СБУ ЗСУ війна полон військові
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    Наступальний характер окупантів сповільнився, вони все частіше здаються в полон – СБУ