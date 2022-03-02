Як дотримуватися кібергігієни: рекомендації урядової команди хакерів

Єдина урядова команда реагування на кіберінциденти вийшла до громадян з рекомендаціями про те, як дотримуватися кібергігієни під час війни з Росією.

«Главком» публікує повний текст звернення.

В умовах інформаційно-психологічної війни просимо бути надзвичайно обережними! Уважно слідкуйте за підключеними пристроями в месенджерах та будь-яких акаунтах (наприклад, Google, Microsoft). У разі появи невідомого пристрою негайно відмикайте його та змінюйте пароль до облікового запису. Також увімкніть двофакторну аутентифікацію, якщо вона була вимкнутою, встановіть додатковий PIN-код або пароль на вхід. Повідв'язуйте пристрої, які залишилися в іншому місті, так як їх може використати ворог. У випадку отримання підозрілих повідомлень від когось знайомого спробуйте зв'язатися з цією людиною іншим шляхом та виконайте голосову перевірку. Якщо з голосом щось не те, то перевірте певними голосовими запитаннями, відповідь на які знає лише ваш знайомий. При відсутності відповідей, вважайте цей обліковий запис скомпрометованим та заблокуйте його до кінця воєнних дій. Користуйтеся лише месенджерами з підтримкою End-to-End Encryption чи Peer-to-Peer Connection та не розповсюджуйте чутливу інформацію, особливо про місцезнаходження наших військових та техніки.



