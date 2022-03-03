Корінний росіянин прийшов до СБУ, щоб воювати проти Путіна (відео)

Таке рішення росіянин прийняв свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України

Корінний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з РФ на боці України.

«Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдат не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних», – закликає 61-річний чоловік співвітчизників.

В СБУ наголосили, що таке рішення росіянин прийняв свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України.

Зазначимо, російська армія, що вторглась в Україну, у середньому втрачає 1,5 тисячі військовослужбовців щодоби. За даними нашої розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч.

Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.

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