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    Корінний росіянин прийшов до СБУ, щоб воювати проти Путіна (відео)

    Корінний росіянин прийшов до СБУ, щоб воювати проти Путіна (відео)
    фото: скріншот відео

    Таке рішення росіянин прийняв свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України

    Корінний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з РФ на боці України.

    «Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдат не виконувати злочинні накази, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних», – закликає 61-річний чоловік співвітчизників.

    В СБУ наголосили, що таке рішення росіянин прийняв свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України.

    Зазначимо, російська армія, що вторглась в Україну, у середньому втрачає 1,5 тисячі військовослужбовців щодоби. За даними нашої розвідки, втрати налічують понад 7 тисяч.

    Міністерство оборони Російської Федерації вперше повідомило про значні втрати з боку російської армії від початку війни в Україні.

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    Теги: Росія СБУ ЗСУ армія війна Путін чоловік солдат
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    Корінний росіянин прийшов до СБУ, щоб воювати проти Путіна (відео)