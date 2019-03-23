Росіянка, через яку Павло Гриб опинився у в'язниці, прокоментувала вирок



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В Росії Гриба засудили до шести років позбавлення волі

«Якби я могла зараз повернути час назад, я б не погоджувалася на цю поїздку», - сказала дівчина

18-річна росіянка Тетяна Єршова, через зустріч з якою Павло Гриб опинився у в'язниці, заявила, що зараз би не погоджувалася на поїздку.

Про це повідомляє ТСН.

«Я не можу, вибачте, будь ласка, я не можу стримуватися, і я не хочу ще раз в психлікарню. Якби я могла зараз повернути час назад, я б не погоджувалася на цю поїздку», - сказала дівчина.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

Після цього Павло оголосив про голодування.

Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО погіршився. «Дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - сказав батько хлопця.

ЄС закликав Росію негайного звільнити українського політв’язня Гриба.