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    Суспільство

    Росіянка, через яку Павло Гриб опинився у в'язниці, прокоментувала вирок

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    В Росії Гриба засудили до шести років позбавлення волі - Росіянка, через яку Павло Гриб опинився у в'язниці, прокоментувала вирок
    В Росії Гриба засудили до шести років позбавлення волі

    «Якби я могла зараз повернути час назад, я б не погоджувалася на цю поїздку», - сказала дівчина

    18-річна росіянка Тетяна Єршова, через зустріч з якою Павло Гриб опинився у в'язниці, заявила, що зараз би не погоджувалася на поїздку.

    Про це повідомляє ТСН.

    «Я не можу, вибачте, будь ласка, я не можу стримуватися, і я не хочу ще раз в психлікарню. Якби я могла зараз повернути час назад, я б не погоджувалася на цю поїздку», - сказала дівчина.

    Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний російський суд у Ростові-на-Дону на засіданні засудив Гриба до шести років позбавлення волі.

    Після цього Павло оголосив про голодування.

    Батько Павла Ігор Гриб повідомив, що загальний стан здоров’я його сина у російському СІЗО погіршився. «Дуже гостро стоїть необхідність термінової операції та лікування, а також подальшої реабілітації, інакше Павло просто помре за ґратами», - сказав батько хлопця.

    ЄС закликав Росію негайного звільнити українського політв’язня Гриба.

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