«Російський дім»: в окупованому Донецьку знайшли застосування захопленому храму мормонів (відео)

Храм було збудовано у 2000-х роках на місці популярно колись кінотеатру

В окупованому Росією Донецьку незаконні формування відкрили центр російської культури «Російський дім». Установу розмістили у будівлі, яка до війни була храмом однієї з протестантських спільнот Донеччини. Про це повідомляє проросійський Telegram-канал «Донбасс решает».

У радянські часи на місці храму перебував був кінотеатр «Будівельник». Пізніше він закрився, а будівля почала руйнуватися. На початку 2000-х років руїни було прибрано, а спільнота донецьких мормонів побудувала на цьому місці свій храм. Відомо також, що храм, принаймні частково, будувався за рахунок пожертв вірян – мешканців Донецька та регіону.

Після приходу до влади окупантів будівлю храму забрали релігійної спільноти та невдовзі передали так званому «Центру розвитку молодіжних ініціатив республіки».

Також відомо, що «Російський дім» було організовано з ініціативи «Російської гуманітарної місії» та так званого «Центру молодіжних ініціатив ДНР». Головна мета проекту – зміцнення зв'язків так званих республік із Російською Федерацією.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Донецьку продають приміщення легендарної книгарні.

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