Катівню «Ізоляція» в Донецьку контролюють російські спецслужби, – Грозєв

Журналістам вдалося знайти докази причетності російських спецслужб до подій у катівні «Ізоляція»

В’язниця «Ізоляція» в окупованому Донецьку контролюється спецслужбами Російської Федерації, які безпосередньо причетні до катувань полонених українців. Про це в ефірі програми «Свобода слова з Савіком Шустером» заявив керівник відділу розслідувань видання Bellingcat Христо Грозєв.

За його словами, журналістам вдалося знайти докази причетності російських спецслужб до подій у катівні «Ізоляція».

«Я прочитав книгу Станіслава і зрозумів, що цю справу треба довести до міжнародного кримінального суду. І треба шукати не лише тих, хто займався тортурами, а тих, хто їм давав накази, хто їх руками виривав зізнання. Для мене було зрозуміло, хто стоїть над ними, хто їх курує. І ось упродовж року ми змогли дійти досить високо і зрозуміти, що це підконтрольна структура російської ФСБ», – розповів Грозєв.

Він підкреслив, що усі куратори спецслужби, які там були, намагалися захистити свою особистість вигаданими особами та прізвиськами. Проте журналістам протягом року вдалося знайти справжніх кураторів.

Керівник відділу розслідувань видання Bellingcat запевнив, що невдовзі вони оприлюднять власне розслідування про «Ізоляцію». Грозєв зауважив, що над ним спільно працюють його колеги з The Insider та з «Радіо Свобода», які мають назвати кураторів з Росії.

Нагадаємо, цього тижня у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція».

Приморський суд Маріуполя арештував на два місяці без права застави затриманого колишнього очільника тюрми донецьких бойовиків «Ізоляція» Дениса Куліковського на прізвисько Палич.

Варто вказати, що керівник донецької катівні «Ізоляція» спокійно жив у Києві з 2019 року.

До слова, СБУ знають про ще 45 бойовиків, що були катами в «Ізоляції».

Влітку правозахисники презентували фільм про донецький концтабір «Ізоляція».

Раніше у мережу виклали фото російського концтабору в окупованому Донецьку.

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