Окупанти блокують роботу КПВВ на сході України

Прикордонники виявили 4 громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами

Прикордонники виявили 4 громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами

Рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України

КПВВ функціонують щоденно з 8.00 до 16.00, проте бойовики почали блокувати рух рух, інформує пресцентр штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

«Контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в «Станиці Луганській», – зазначається у повідомленні.

Пасажиропотік у «Станиці Луганській» у порівнянні з минулим тижнем зменшився на 33%.

«Зниження інтенсивності перетину лінії розмежування фіксується з моменту зміни правил перетину пов'язаних з карантином. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України пройшли 8 991 особа, а на контрольовану територію – 7 460 осіб», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навпроти КПВВ «Новотроїцьке» окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян, двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю.

«У ці дні лінію розмежування в контрольному пункті перетнули 660 осіб та 67 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 504 особи та 88 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію», – поінформували у пресцентрі штабу ООС.

Як уточнили у повідомленні, упродовж тижня через КПВВ «Новотроїцьке» і «Щастя» проїхали 24 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зокрема, міжнародні організації доставили мешканцям тимчасово окупованої території України більше 184 тонн товарів медичного призначення, гігієнічних наборів та будівельних матеріалів.

У пресцентрі штабу ООС також нагадали, що у контрольних пунктах змінено умови перетину лінії розмежування пов'язані з карантином.

Зокрема, громадяни України, які підлягають самоізоляції під час слідування на контрольовану територію, зобов’язані встановити та активувати мобільний додаток системи «Вдома», а у разі неможливості встановлення мобільного додатка вони підлягають обсервації. З іншого боку, іноземцям під час перетину лінії розмежування окрім цього необхідно мати поліс страхування.

«Водночас діє широкий перелік категорій громадян до яких самоізоляція не застосовується. З повним переліком категорій осіб, хто не підпадає під самоізоляцію, радимо громадянам ознайомитися завчасно. Самоізоляція припинятиметься в разі одержання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту, який проведено після перетину КПВВ», – повідомила пресслужба.

Також обов’язковою умовою залишається проходження температурного скринінгу та перебування в КПВВ у захисній масці (респіраторі) із дотриманням соціальної дистанції.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 14 серпня у зоні ООС зберігалася тиша.