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    Суспільство

    «Слуги народу» обрали політсилу, з якою збираються співпрацювати після виборів

    • Розсилка
    У &laquo;Слузі народу&raquo; кажуть, що на відміну від &laquo;Голосу&raquo; або &laquo;ЄС&raquo;, ОПЗЖ немає ідеологічних вимог - вони абсолютно прагматичні - «Слуги народу» обрали політсилу, з якою збираються співпрацювати після виборів
    У «Слузі народу» кажуть, що на відміну від «Голосу» або «ЄС», ОПЗЖ немає ідеологічних вимог - вони абсолютно прагматичні

    Президентська фракція провела соцопитування серед своїх виборців і визначила, що 50% з них не проти співпраці «слуг народу» з «Опозиційною платформою – За життя»

    Президентська фракція «Слуга народу» планує після місцевих виборів ситуативно співпрацювати з політсилою «Опозиційна платформа - За життя». Про це «Бабелю» розповіло джерело в керівництві «Слуги народу».

    За словами джерела, після виборів «слуги» співпрацюватимуть з ОПЗЖ ситуативно. «У них [керівництва ОТЗЖ], на відміну від «Голосу» або «ЄС», немає ідеологічних вимог - вони абсолютно прагматичні і зрозумілі», - розповів представник.

    За інформацією видання, раніше «Слуга народу» провела соцопитування серед своїх виборців, щоб з'ясувати, з якою з партій після виборів вона може створити коаліцію у місцевих радах і не розгубити рейтинг.

    За даними цього опитування, 37% відповіли «ні з однією», а 50% не проти співпраці з ОПЗЖ,  частина виборців підтримують коаліцію з партією «Батьківщина».

    Керівником виборчої кампанії партії «Опозиційна платформа - За життя» буде Сергій Льовочкін

    Як повідомлялося, 16 липня фракція «Слуга народу» провела внутрішньопартійні вибори для обрання свого кандидата в мери Києва. Перемогу здобула народний депутат Ірина Верещук. За неї проголосувала більшість членів фракції і її підтримав Зеленський.

    Раніше стало відомо, що передвиборчий штаб  «Слуга народу» на місцевих виборах очолять соратники міністра Федорова.

    До слова, Комітет виборців оприлюднив топ-5 скандальних заяв «слуг» щодо місцевих виборів.

    Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року. Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

    16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.

     

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