У Мін'юсті розглядають можливість заборони діяльності ОПЗЖ і Партії Шарія



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Організації звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію Опозиційної платформи - За життя і Партії Шарія

Громадська рада рекомендувала Мін'юсту почати юридичний процес і заборонити діяльність партій

Громадська рада при Міністерстві юстиції України розглянула звернення громадських організацій щодо заборони діяльності партій Опозиційна платформа — За життя і Партії Шарія.

Про це повідомляє пресслужба Національного корпусу.

За підсумком засідання рада рекомендувала Мін'юсту почати юридичний процес і заборонити діяльність партій.

На думку авторів звернення, робота партій шкодить національній безпеці.

30 липня українські організації офіційно звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію Опозиційної платформи - За життя і Партії Шарія.

Нагадаємо, що журналісти «Слідство.Інфо» нещодавно повідомили, що лідер «Партії Шарія» Анатолій Шарій володіє незадекларованою віллою в Іспанії вартістю мільйон євро. За інформацією журналістів, в описі земельної ділянки та нерухомості сказано, що будинок складається з житлового поверху на 161 метр квадратний і підвалу на 69 метрів квадратних. При цьому навколо будинку є сад на 5,2 сотки. Крім того, за ділянкою є пляж.