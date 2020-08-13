  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Мін'юсті розглядають можливість заборони діяльності ОПЗЖ і Партії Шарія

    • Розсилка
    Організації звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію Опозиційної платформи - За життя і Партії Шарія - У Мін'юсті розглядають можливість заборони діяльності ОПЗЖ і Партії Шарія
    Організації звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію Опозиційної платформи - За життя і Партії Шарія

    Громадська рада рекомендувала Мін'юсту почати юридичний процес і заборонити діяльність партій

    Громадська рада при Міністерстві юстиції України розглянула звернення громадських організацій щодо заборони діяльності партій Опозиційна платформа — За життя і Партії Шарія.

    Про це повідомляє пресслужба Національного корпусу.

    За підсумком засідання рада рекомендувала Мін'юсту почати юридичний процес і заборонити діяльність партій.

    На думку авторів звернення, робота партій шкодить національній безпеці.

    30 липня українські організації офіційно звернулися до Громадської ради при Міністерстві юстиції з вимогою анулювати реєстрацію Опозиційної платформи - За життя і Партії Шарія.

    Нагадаємо, що журналісти  «Слідство.Інфо» нещодавно повідомили, що лідер «Партії Шарія» Анатолій Шарій володіє незадекларованою віллою в Іспанії вартістю мільйон євро. За інформацією журналістів, в описі земельної ділянки та нерухомості сказано, що будинок складається з житлового поверху на 161 метр квадратний і підвалу на 69 метрів квадратних. При цьому навколо будинку є сад на 5,2 сотки. Крім того, за ділянкою є пляж.

    Читайте також: Спецоперація проти Зе? Шарій стверджує, що в Німеччині зроблять аналіз сечі президента
    Опозиційний блок партії робота Анатолій Шарій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ