Руїни, осиротілий батько і фото дитини: розпачлива світлина з Харківщини 

Окупанти обстріляли Первомайське і вбили 13-річну Наталію та ще трьох людей

РФ має бути визнана країною-терористкою

Журналісти «Суспільного» опублікували світлину, на якій батько тримає фотографію доньки, загиблої у 26 вересня у Первомайському на Харківщині від удару російської ракети. Дівчинці на ім'я Наталія було 13 років. На кадрі видно, що чоловік стоїть на руїнах будинку, обстріляного рашистами.

Як стало відомо, родина з Первомайського на Харківщині втратила трьох членів сім'ї після російського ракетного удару по місту 26 вересня.

Нагадаємо, напередодні російські окупанти вдарили по місту Первомайський на Харківщині. Внаслідок ракетного удару була пошкоджена критична інфраструктура, повністю зруйновано два приватні будинки. Загинуло четверо осіб, в тім числі дитина.

Тим часом сьогодні, 27 вересня, українські захисники звільнили від російських загарбників село Піски-Радьківські в лівобережній частині Борівської громади Харківської області. Звільнення населених пунктів Борівщини на Лівому березі Оскола почалося з півдня.

Нагадаємо, триває 216-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, в окремих районах окупанти намагаються відновити втрачені позиції, ведуть повітряну розвідку. Ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі та житлу мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.