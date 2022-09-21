Увесь біль війни у одному фото з Харківщини
Рашисти 17 вересня вдарили по Харківщині
Користувач Дмитро Котюх на своїх сторінці у Facebook показав світлини, які розбивають серце. Напередодні у Чугуєві на Харківщині попрощалися із 11-річною дівчинкою. Дитина загинула внаслідок ракетного обстрілу, якого російські окупанти завдали 17 вересня.
Нагадаємо, 17 вересня рашисти завдали ракетних ударів по Чугуєву на Харківщині. Від російського терору загинула безневинна дитина. 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла. Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення.
Як відомо, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.
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