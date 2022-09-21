Увесь біль війни у одному фото з Харківщини

У Чугуєві поховали 11-річну дівчинку, яка загинула від ворожого обстрілу

Рашисти 17 вересня вдарили по Харківщині

Користувач Дмитро Котюх на своїх сторінці у Facebook показав світлини, які розбивають серце. Напередодні у Чугуєві на Харківщині попрощалися із 11-річною дівчинкою. Дитина загинула внаслідок ракетного обстрілу, якого російські окупанти завдали 17 вересня.

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Нагадаємо, 17 вересня рашисти завдали ракетних ударів по Чугуєву на Харківщині. Від російського терору загинула безневинна дитина. 11-річна дівчинка, яку госпіталізували в Чугуєві, від отриманих травм померла. Ще одна жінка після ударів по Чугуєву отримала поранення.

Як відомо, триває 210-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Здійснює заходи щодо перегрупування своїх військ, постійно веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення.