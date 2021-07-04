Лоукостер Ryanair відкрив авіарейс зі Львова на Кіпр

Вартість квитків стартує від 15 євро

Лоукостер Ryanair відкрив прямий авіарейс зі Львова до міста Пафос, що на Кіпрі. Про це повідомляє Львівський портал.

Авіакомпанія Ryanair почала літати зі Львова до Пафоса. Після першого приземлення у Львові літак традиційно привітали водяною аркою.

Авіарейс Пафос - Львів здійснюватиметься двічі на тиждень: у понеділок та у п'ятницю. Вартість польоту складає 15 євро, проте в залежності від дати ціна може змінюватися.

Компанія Ryanair анонсувала відкриття рейсу до Львова ще наприкінці квітня 2021 року.

До слова, з 1 червня дочірня компанія ірландського лоукостера, польська Ryanair Sun, поновила рейси з Одеси до польських міст Вроцлав та Катовіце.

Регулярні авіарейси до Вроцлава компанія виконуватиме двічі на тиждень: щовівторка і щосуботи. У ці ж дні пасажири зможуть скористатися послугами Ryanair Sun для подорожей між Одесою та Катовіце.