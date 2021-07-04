Ryanair відкрив авіарейс зі Львова на Кіпр
Вартість квитків стартує від 15 євро
Авіакомпанія Ryanair почала літати зі Львова до Пафоса. Після першого приземлення у Львові літак традиційно привітали водяною аркою.
Авіарейс Пафос - Львів здійснюватиметься двічі на тиждень: у понеділок та у п'ятницю. Вартість польоту складає 15 євро, проте в залежності від дати ціна може змінюватися.
Компанія Ryanair анонсувала відкриття рейсу до Львова ще наприкінці квітня 2021 року.
До слова, з 1 червня дочірня компанія ірландського лоукостера, польська Ryanair Sun, поновила рейси з Одеси до польських міст Вроцлав та Катовіце.
Регулярні авіарейси до Вроцлава компанія виконуватиме двічі на тиждень: щовівторка і щосуботи. У ці ж дні пасажири зможуть скористатися послугами Ryanair Sun для подорожей між Одесою та Катовіце.