  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Ryanair відкрив авіарейс зі Львова на Кіпр

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лоукостер Ryanair відкрив авіарейс зі Львова на Кіпр - Ryanair відкрив авіарейс зі Львова на Кіпр
    Лоукостер Ryanair відкрив авіарейс зі Львова на Кіпр
    Фото з відкритих джерел

    Вартість квитків стартує від 15 євро

    Лоукостер Ryanair відкрив прямий авіарейс зі Львова до міста Пафос, що на Кіпрі. Про це повідомляє Львівський портал.

    Авіакомпанія Ryanair почала літати зі Львова до Пафоса. Після першого приземлення у Львові літак традиційно привітали водяною аркою.

    Авіарейс Пафос - Львів здійснюватиметься двічі на тиждень: у понеділок та у п'ятницю. Вартість польоту складає 15 євро, проте в залежності від дати ціна може змінюватися.

    Компанія Ryanair анонсувала відкриття рейсу до Львова ще наприкінці квітня 2021 року.

    До слова, з 1 червня дочірня компанія ірландського лоукостера, польська Ryanair Sun, поновила рейси з Одеси до польських міст Вроцлав та Катовіце.

    Регулярні авіарейси до Вроцлава компанія виконуватиме двічі на тиждень: щовівторка і щосуботи. У ці ж дні пасажири зможуть скористатися послугами Ryanair Sun для подорожей між Одесою та Катовіце.

    Теги: Львів літак Ryanair Кіпр авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ryanair відкрив авіарейс зі Львова на Кіпр