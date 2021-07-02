  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    З'явилися деталі екстреної посадки в океан Boeing-737 біля Гаваїв

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За попередніми даними, причиною аварійної посадки стала несправність двигуна - З'явилися деталі екстреної посадки в океан Boeing-737 біля Гаваїв
    За попередніми даними, причиною аварійної посадки стала несправність двигуна
    Фото з відкритих джерел

    Літак вилетів із Гонолулу, але вже через 20 хвилин з початку польоту пілоти повідомили про несправність у двигуні

    Вантажний літак Boeing-737 у п’ятницю, 2 липня, здійснив екстрену посадку неподалік узбережжя Гонолулу – столиці американського штату Гаваї.

    Як пише CNBC, за попередніми даними, причиною аварійної посадки стала несправність двигуна. Обидва пілоти вижили, їх доправили на берег.

    Відомо, що літак вилетів із Гонолулу, але вже через 20 хвилин з початку польоту пілоти повідомили про несправність у двигуні й запросили посадку в Гонолулу, але не встигли долетіти й приземлилися на воду.

    «За попередньою інформацією, Берегова охорона США врятувала обох членів екіпажу. Федеральна авіаційна адміністрація й Національна рада з безпеки транспорту проводять розслідування», – йдеться в заяві американського авіаційного регулятора.

    За даними ABC News, один із пілотів перебуває в критичному стані, його поклали в реанімацію; інший зазнав менших поранень і був доправлений на берег членом Берегової охорони США.

    Як повідомив сервіс відстеження авіаперельотів Flightradar24, літак, який зазнав аварії, був збудований у 1975-му й відтоді тривалий час здійснював пасажирські перевезення. У 2014 році його перетворили на вантажний літак.

    Причому, як зауважує BBC, йдеться не про модель Boeing-737 MAX, якій після двох смертельних аварій у 2018 і 2019 роках тимчасово заборонили літати.

    Раніше ЗМІ повідомили, що біля Гавайських островів в океан впав Boeing 737.

    Теги: США авіакатастрофа відкрита вода літак Boeing
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З'явилися деталі екстреної посадки в океан Boeing-737 біля Гаваїв