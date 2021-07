З'явилися деталі екстреної посадки в океан Boeing-737 біля Гаваїв

Вантажний літак Boeing-737 у п’ятницю, 2 липня, здійснив екстрену посадку неподалік узбережжя Гонолулу – столиці американського штату Гаваї.

Як пише CNBC, за попередніми даними, причиною аварійної посадки стала несправність двигуна. Обидва пілоти вижили, їх доправили на берег.

Відомо, що літак вилетів із Гонолулу, але вже через 20 хвилин з початку польоту пілоти повідомили про несправність у двигуні й запросили посадку в Гонолулу, але не встигли долетіти й приземлилися на воду.

Here's the @flightradar24 flight tracking of Transair Flight 810, the 737 cargo plane which ditched with 2 pilots on board just offshore of Honolulu this morning. https://t.co/xXH5iZSbR0 pic.twitter.com/HKJCRXtI51

«За попередньою інформацією, Берегова охорона США врятувала обох членів екіпажу. Федеральна авіаційна адміністрація й Національна рада з безпеки транспорту проводять розслідування», – йдеться в заяві американського авіаційного регулятора.

За даними ABC News, один із пілотів перебуває в критичному стані, його поклали в реанімацію; інший зазнав менших поранень і був доправлений на берег членом Берегової охорони США.

Як повідомив сервіс відстеження авіаперельотів Flightradar24, літак, який зазнав аварії, був збудований у 1975-му й відтоді тривалий час здійснював пасажирські перевезення. У 2014 році його перетворили на вантажний літак.

A 737-200 cargo aircraft operated for Transair by Rhoades Aviation made an emergency landing in the water near Honolulu after reportedly suffering engine trouble. The FAA reports that both crew members have been rescued. ADS-B data is available at https://t.co/lsdJ4WlkHy pic.twitter.com/8D71tEQ3wy