Саакашвілі відреагував на розслідування «Главкома» про позов «слуги» Ясько

Після розголосу судового спору з Єлизаветою Ясько експрезидент Грузії розповів про фінансову підтримку доньки та подаровану їй квартиру в центрі Києва

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі публічно прокоментував судовий позов народної депутатки від «Слуги народу» Єлизавети Ясько, про який раніше повідомив «Главком». Політикиня вимагає позбавити його батьківських прав та стягнути аліменти на їхню спільну доньку Жасмін. У відповідь Саакашвілі заявив, що його родина постійно підтримує дитину фінансово, а мати подарувала їй квартиру в центрі Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис політика у Х.

У своїй заяві Саакашвілі наголосив, що поважає Єлизавету Ясько та її роботу в українському парламенті. Окремо він звернув увагу на складні умови, у яких депутатка виховує їхню спільну доньку під час повномасштабної війни.

скриншот із соціальної мережі Х

«Я глибоко поважаю Лізу, яка як народна депутатка України мужньо працює заради своєї країни та виховує нашу прекрасну доньку Жасмін у надзвичайно складних умовах, під постійними обстрілами», – написав експрезидент Грузії.

За словами Саакашвілі, дівчинка народилася вже після його ув'язнення. Політик зазначив, що через перебування за ґратами наразі не має можливості особисто бачитися з донькою.

«Хоча Жасмін народилася вже після мого політичного ув’язнення, я дуже люблю її та щиро переймаюся її добробутом», – запевнив він.

Саакашвілі розповів, що його мати Гіюлі кілька разів відвідувала Жасмін у Києві та інших європейських містах. Крім того, за його словами, вона щомісяця надавала дівчинці фінансову допомогу й продовжує робити це досі.

Окремо експрезидент Грузії повідомив про подарунок, який його родина зробила дитині. «Крім того, моя мати продала частину родинного майна в Грузії та у 2022 році подарувала Жасмін квартиру в центрі Києва», – заявив Саакашвілі.

Імовірно, йдеться про квартиру загальною площею 97,2 кв. м у Києві, власницею якої Жасмін стала 10 квітня 2023 року. Вартість цієї нерухомості становить 5,61 млн грн. Водночас документального підтвердження того, що у своїй заяві Саакашвілі мав на увазі саме цей об'єкт, немає.

скриншот із public.nazk.gov.ua

Політик також запевнив, що його родина й надалі братиме участь у забезпеченні доньки. Він висловив сподівання на звільнення з ув'язнення, щоб особисто бути поруч із дитиною.

«Безумовно, ми з родиною беремо на себе повну відповідальність за Жасмін і завжди піклуватимемося про неї», – наголосив Саакашвілі.

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомив, що народна депутатка Єлизавета Ясько з квітня 2026 року судиться зі своїм цивільним чоловіком, колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі. Вона вимагає позбавити його батьківських прав та стягнути аліменти на їхню спільну дитину. Подробиці справи викладено в публікації «Бум розлучень у Раді. Багатодітний нардеп тікає від вагітної дружини, а «слуга народу» вимагає аліментів від Саакашвілі».

1 червня 2023 року Ясько повідомила про народження доньки, батьком якої є Саакашвілі. У деклараціях за 2021–2022 роки депутатка зазначала експрезидента Грузії як особу, з якою спільно проживала, але не перебувала в офіційному шлюбі.

Починаючи з 2023 року Саакашвілі зник із декларацій народної депутатки. Натомість у документах залишилася їхня спільна донька Жасмін Міхеілівна Ясько.

У вересні 2024 року в інтерв'ю «Главкому» Єлизавета Ясько заявила, що більше не їздить до Грузії. Відповідаючи на запитання про Саакашвілі, депутатка зазначила, що його рішення повернутися на батьківщину мало складні наслідки.

«Він (Міхеіл Саакашвілі – «Главком») перебуває у своїй реальності, дуже непростій. Міхеїл поклав своє, по суті, життя заради Грузії і завдав багато болю різним людям тим, що повернувся туди зараз. А все заради чого? Заради майбутнього Грузії. Ми бачимо, що, на жаль, цей крок не виправдав себе», – констатувала обраниця.

У коментарі «Главкому» адвокат Дмитро Бузанов пояснив можливі перспективи судового спору. За його словами, стягнення аліментів є більш імовірним результатом, оскільки обидва батьки зобов'язані утримувати дитину до повноліття незалежно від характеру своїх стосунків.

Водночас позбавлення батьківських прав є крайнім заходом, для застосування якого суд має встановити, чи свідомо батько ухиляється від виконання своїх обов'язків. Сам факт проживання окремо від дитини або несплати аліментів зазвичай не є достатньою підставою для такого рішення.