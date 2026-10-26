Суд покарав водія нардепа Лабазюка за відмову свідчити

За версією слідства, народний депутат пропонував неправомірну вигоду в розмірі $150 тис. за сприяння в отриманні його компаніями підрядів

Богдана Шудру оштрафували на 3400 грн за відмову давати показання у Вищому антикорупційному суді

Солом’янський районний суд Києва визнав винним Богдана Шудру, особистого водія народного депутата Сергія Лабазюка, у відмові надавати показання під час судового розгляду справи парламентаря. Суд призначив йому штраф у розмірі 3400 грн. Про це повідомляє «Главком» з посилання мна рішення суду.

Шудра є свідком у справі Лабазюка, якого разом із помічником у 2023 році викрили на спробі підкупу тодішнього голови Державного агентства відновлення Мустафи Найєма. Про це повідомляє джерело, яке поширило інформацію про вирок.

За версією НАБУ і САП, народний депутат пропонував неправомірну вигоду в розмірі $150 тис. за сприяння в отриманні його компаніями підрядів на відбудову інфраструктурних об’єктів загальною вартістю близько 1 млрд грн.

Під час розгляду цієї справи у Вищому антикорупційному суді сторона обвинувачення намагалася допитати Шудру як свідка.

Перед початком допиту його привели до присяги та попередили про кримінальну відповідальність за відмову давати показання. Однак, коли прокурор почав ставити запитання, чоловік відмовився відповідати.

Вирок Солом’янського районного суду ще не набрав законної сили. Його можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що Хмельницький міськрайонний суд ухвалив вирок 20-річному водію, який створив аварійну ситуацію з постраждалим народним депутатом Сергієм Лабазюком. Про це «Главкому» в ексклюзивному коментарі повідомила пресслужба суду.

Згідно з вироком, обвинуваченого визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху (ч.1 статті 286 Кримінального кодексу) і призначено покарання у вигляді 51 тис. грн штрафу. Крім того, суд позбавив порушника права керування транспортними засобами на два роки. Також зобов’язав сплатити 25 тис. грн процесуальних витрат.